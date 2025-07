Strategische Bedeutung

Almonty Industries hat eine bedeutende Aktienzusammenlegung vollzogen. Diese strategische Maßnahme könnte den Weg für eine mögliche Nasdaq-Notierung ebnen.

• Almonty Industries hat eine Aktienzusammenlegung durchgeführt

• Vorbereitungen für Nasdaq-Notierung

• Strategische Bedeutung von Almonty im US-China-Wettbewerb wächst

Der Wolfram-Spezialist Almonty Industries hat eine wichtige Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1:1,5 durchgeführt, um den Weg für eine potenzielle Nasdaq-Notierung zu ebnen. Parallel dazu wurde die Aktie in den prestigeträchtigen S&P/TSX Global Mining Index aufgenommen, was die wachsende internationale Bedeutung des Unternehmens unterstreicht.

Strategischer Schritt in Richtung US-Technologiebörse

Am 3. Juli 2025 kündigte Almonty Industries eine bedeutende Aktienzusammenlegung an, die am 7. Juli an der Toronto Stock Exchange in Kraft trat. Bei dieser Maßnahme, die bereits Ende April von den Aktionären genehmigt wurde, werden jeweils 1,5 bestehende Aktien zu einer neuen Aktie zusammengelegt. Der Hauptzweck dieser Konsolidierung ist die Erfüllung der Voraussetzungen für eine mögliche Notierung an der US-Technologiebörse Nasdaq.

Dieser Schritt könnte für Almonty einen erheblichen Meilenstein darstellen, da eine Nasdaq-Listung typischerweise zu einer größeren Sichtbarkeit bei institutionellen Investoren, verbesserter Liquidität und einem breiteren Zugang zu Kapital führt. Für bestehende Aktionäre bedeutet die Zusammenlegung keine Verwässerung ihrer Beteiligung, sondern lediglich eine Anpassung der Aktienstruktur.

Aufnahme in renommierten Bergbau-Index verstärkt Marktpräsenz

Ein weiterer wichtiger Erfolg für Almonty war die Aufnahme in den S&P/TSX Global Mining Index am 23. Juni 2025. Diese Indexaufnahme ist nicht nur ein Prestigegewinn, sie könnte auch zu erhöhten Investitionen durch indexbasierte Fonds und ETFs führen, die diesen Benchmark nachbilden.

Sangdong-Mine: Neubewertung stärkt Zukunftsaussichten

Am 4. Juli 2025 veröffentlichte Almonty zudem einen aktualisierten NI 43-101 Technical Report für die Sangdong-Mine in Südkorea. Dieser Bericht enthält eine Neubewertung wichtiger Mineralvorkommen und gibt Anlegern und Partnern ein deutliches Signal zur weiteren Entwicklung des Projekts. Die Sangdong-Mine gilt als eines der größten Wolfram-Vorkommen außerhalb Chinas und ist daher von strategischer Bedeutung für die weltweite Versorgung mit diesem kritischen Rohstoff.

Geopolitische Relevanz im US-China-Wettbewerb

Besonders bemerkenswert ist die wachsende geopolitische Bedeutung von Almonty. Das Unternehmen erhielt kürzlich ein offizielles Schreiben vom Vorsitzenden und dem ranghöchsten Mitglied des US-Repräsentantenhaus-Ausschusses zur strategischen Konkurrenz mit China. Diese Anerkennung unterstreicht die zentrale Rolle, die Almonty in der Rohstoffsicherheit für Wolfram spielen könnte - einem Material, das in Hightech-Anwendungen, der Verteidigungsindustrie und zahlreichen anderen strategischen Sektoren unverzichtbar ist.

Die Stärkung des Managements durch die Berufung von Alan Estevez in den Board of Directors zum 30. Mai 2025 unterstreicht die internationale Ausrichtung und erweitert die Expertise des Unternehmens.

So reagiert die Almonty-Aktie

Anleger quittierten die jüngsten Unternehmensnachrichten mit Zukäufen. In Toronto ging es für die Papiere von Almonty Industries 6,64 Prozent aufwärts auf 7,39 Dollar.

