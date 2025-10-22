DAX24.274 -0,2%Est505.664 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1593 -0,1%Öl62,30 +1,0%Gold4.087 -0,9%
Salzgitter im Blick

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochvormittag mit Aufschlag

22.10.25 09:22 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Salzgitter. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 27,50 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
27,88 EUR 0,64 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 27,50 EUR zu. Die Salzgitter-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,64 EUR an. Bei 27,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.621 Salzgitter-Aktien.

Bei einem Wert von 34,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 20,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (12,96 EUR). Mit Abgaben von 52,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,224 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,92 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 vorlegen. Am 16.11.2026 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,578 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

