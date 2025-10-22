DAX aktuell

Der jüngst wieder erstarkte deutsche Leitindex kommt am Mittwoch zunächst kaum vom Fleck. Dabei bleibt er deutlich über der runden Marke von 24.000 Punkten.

Zum Start des Handels in der Wochenmitte verlor der deutsche Leitindex 0,14 Prozent auf 24.296,16 Punkte und hält sich im laufenden Geschäft weitgehend im Minus.

Von der runden 24.000-Punkte-Marke hat sich der DAX in dieser Woche weiter nach oben abgesetzt. Am Montag hatte er die Schwelle wieder zurückerobert, nachdem er noch am Freitag klar darunter gefallen war.

Rekordhoch noch in der Ferne

Erst am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Bilanzen im Blick

Rückenwind lieferten gute Unternehmenszahlen aus den USA. Am Vorabend enttäuschten jedoch in den USA der Halbleiterhersteller Texas Instruments und der Streamingkonzern Netflix.

Auch Heimat-Berichtssaison im Fokus

Auch die hierzulande anlaufende Berichtssaison der Unternehmen könnte in der neuen Woche die Kurse stützen. Am Mittwochabend nach Börsenschluss wird der Softwarekonzern SAP über die Geschäfte im abgelaufenen Quartal berichten. Am Donnerstag folgen neben dem Spezialisten für Personalmanagement-Software ATOSS Software der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines und der Konsumgüterkonzern Beiersdorf. Der Sportwagenbauer Porsche steht dann am Freitag auf der Agenda.

