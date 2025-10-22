DAX24.250 -0,3%Est505.668 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,86 -4,1%Nas22.956 ±0,0%Bitcoin93.432 -0,2%Euro1,1594 -0,1%Öl62,65 +1,6%Gold4.074 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 TeamViewer A2YN90 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 adidas A1EWWW HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street startet stabil -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- TKMS, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie: Rückenwind durch starke Performance von GE Vernova Siemens Energy-Aktie: Rückenwind durch starke Performance von GE Vernova
Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!

MÄRKTE USA/Börse seitwärts erwartet - Netflix nach Zahlenvorlage schwach

22.10.25 14:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcoa Corp
32,10 EUR -1,29 EUR -3,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT&T Inc. (AT & T Inc.)
21,50 EUR -0,84 EUR -3,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GE Vernova
515,00 EUR 6,00 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
243,75 EUR -0,25 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mattel Inc.
15,36 EUR -0,80 EUR -4,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
988,50 EUR -82,70 EUR -7,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
382,80 EUR -0,65 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Alliance Bancorporation
67,18 EUR 1,92 EUR 2,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Zum Start in den Mittwochshandel dürften die US-Indizes zunächst mehr oder weniger auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine kaum veränderte Eröffnung an. Übergeordnet drücke der Zollkonflikt zwischen den USA und China auf die Stimmung, dazu komme der immer noch nicht beigelegte Haushaltsstreit mit der Folge eines andauernden Shutdowns, heißt es. Im Zollkonflikt hat US-Präsident Trump angedeutet, dass ein geplantes Treffen mit seinem chinesischen Pendant Xi Jinping möglicherweise doch nicht stattfinden könnte. Ein ebenfalls geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin wurde schon abgesagt, nachdem Vertreter Russlands signalisiert hatten, dass ihrerseits keine Bereitschaft bestehe, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Wer­bung

Am Devisenmarkt tendiert der Dollar gut behauptet. Wenig bewegt zeigen sich angesichts fehlender neuer Impulse die US-Anleihen. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 3,95 Prozent. Die Ölpreise steigen um gut 2 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf Berichte, wonach Indien einwilligen könnte, weniger Öl aus Russland zu importieren, um möglicherweise eine Senkung der Zölle auf indische Ausfuhren in die USA zu erlangen. Daneben gibt es Berichte, denen zufolge die USA ihre strategischen Ölreserven aufstocken wollen. Die Akteure warten nun auf wöchentlichen Daten zu den US-Ölvorräten, die am Mittwoch veröffentlicht werden sollen. Beim Gold setzen sich die Gewinnmitnahmen des Vortags fort. Der Preis für die Feinunze verliert weitere 2 Prozent, nachdem es am Dienstag um über 5 Prozent nach unten gegangen war. Mit aktuell 4.040 Dollar liegt der Preis der Feinunze damit schon wieder mehr als 300 Dollar unter dem Rekordhoch vom Montag.

Impulse für Einzelwerte dürften hauptsächlich von der Bilanzsaison kommen. Hier kommen die Zahlen von GE Vernova gut an; die Aktie des Energietechnikkonzerns legt im vorbörslichen Handel um 3,7 Prozent zu, nachdem der Quartalsgewinn die Erwartungen übertroffen hat und der Ausblick bestätigt wurde.

Der Telekommunikationskonzern AT&T ist im dritten Quartal in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt, was mit einem Kursplus von 1 Prozent belohnt wird.

Wer­bung

Bei Netflix bemängeln Marktteilnehmer die operative Marge, die im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt habe. Für die Netflix-Aktie geht es um 7 Prozent nach unten..

Mit Enttäuschung werden auch die Zahlen des Barbie-Herstellers Mattel aufgenommen. Die Aktie gibt um 5,7 Prozent nach.

Western Alliance gewinnen derweil 2 Prozent. Die Regionalbank hat einen Gewinnanstieg vermeldet. Die Aktien waren in der vergangenen Woche zeitweise heftig abverkauft worden, nachdem Western Alliance und die Wettbewerberin Zions über Kreditausfälle berichtet und damit Angst vor einer neuen Bankenkrise geschürt hatten.

Wer­bung

Nach Handelsschluss werden unter anderen IBM, Tesla und Alcoa über den Verlauf des dritten Quartals berichten.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 18:07 % YTD

EUR/USD 1,1587 -0,2% 1,1604 1,1623 +12,0%

EUR/JPY 175,87 -0,2% 176,26 176,38 +8,2%

EUR/CHF 0,9226 -0,1% 0,9236 0,9244 -1,6%

EUR/GBP 0,8690 +0,1% 0,8679 0,8677 +4,9%

USD/JPY 151,79 -0,1% 151,88 151,76 -3,4%

GBP/USD 1,3334 -0,3% 1,3370 1,3395 +6,8%

USD/CNY 7,1006 +0,0% 7,0992 7,0973 -1,5%

USD/CNH 7,1282 +0,0% 7,1259 7,1234 -2,9%

AUS/USD 0,6489 -0,0% 0,6489 0,6503 +4,9%

Bitcoin/USD 108.058,60 -2,5% 110.845,55 113.340,80 +17,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,45 57,24 +2,1% 1,21 -19,8%

Brent/ICE 62,52 61,32 +2,0% 1,20 -18,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.039,74 4.122,85 -2,0% -83,11 +57,0%

Silber 48,09 48,74 -1,3% -0,65 +68,8%

Platin 1.332,95 1.340,84 -0,6% -7,89 +53,1%

Kupfer 4,97 4,97 0% 0,00 +20,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/thl

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2025 08:26 ET (12:26 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Alcoa und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alcoa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alcoa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
15:31Netflix BuyUBS AG
13:26Netflix KaufenDZ BANK
09:46Netflix OutperformBernstein Research
08:01Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:01Netflix BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15:31Netflix BuyUBS AG
13:26Netflix KaufenDZ BANK
09:46Netflix OutperformBernstein Research
08:01Netflix BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen