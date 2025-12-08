AKTIE IM FOKUS: Klöckner & Co schnellen mit Übernahme-Gesprächen nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine etwaige Übernahme des Stahlhändlers Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) hat am Montag den Aktienkurs nach oben schießen lassen. In der Spitze ging es auf Tradegate um 22 Prozent nach oben auf 7,39 Euro. Das wäre im Xetra-Handel der höchste Stand seit Anfang April. Zuletzt betrug der Aufschlag noch 17 Prozent auf 7,10 Euro.

Klöckner & Co bestätigte am Samstagabend Verhandlungen mit dem US-Konzern Worthington Steel über ein Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDAX notierten Unternehmens. Das US-Unternehmen prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers, hieß es.

Die Aktien von Salzgitter stiegen am Montag um 2,6 Prozent. Der Stahlhersteller könnte mit seinem Segment Stahlhandel mittelbar von den Gesprächen über eine Übernahme von Klöckner & Co. profitieren. Die Sparte Handel trug in den ersten neun Monaten etwa 30 Prozent zum Salzgitter-Umsatz bei und könnte nun höher bewertet werden.

Zudem stuften die Experten der Schweizer Bank UBS die Salzgitter-Aktie auf "Buy" hoch./bek/zb