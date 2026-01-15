DAX25.302 -0,2%Est506.026 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -1,1%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.436 +0,1%Euro1,1613 ±0,0%Öl63,81 -0,1%Gold4.607 -0,2%
AKTIE IM FOKUS: Klöckner gewinnen gut ein Viertel nach Übernahmeofferte

16.01.26 07:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Klöckner & Co (KlöCo)
10,98 EUR 2,42 EUR 28,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) profitieren am Freitag von einer Übernahmeofferte aus den USA. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten sie gut 26 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vortag und kosteten 10,88 Euro.

Worthington Steel (Worthington Steel) bietet 11 Euro je Aktie für die Düsseldorfer. Der Unternehmenswert von Klöckner & Co werde bei der Transaktion mit 2,4 Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp 2,1 Milliarden Euro beziffert. Großaktionär Friedhelm Loh, der über die Swoctem GmbH 41,5 Prozent der Klöckner-Aktien hält, unterstütze das Angebot.

Dass es Übernahmeverhandlungen gibt, wurde Anfang Dezember 2025 bekannt. Davon angetrieben sprangen die Aktien über ihren Abwärtstrend und legten bis zum Vortag in der Spitze bereits um fast 50 Prozent zu./ag/jha/

Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

DatumRatingAnalyst
09.12.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
08.12.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
06.11.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.12.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
06.11.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
06.10.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.12.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
06.11.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
06.10.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
29.09.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
07.08.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
03.11.2022KlöcknerCo (KlöCo) VerkaufenDZ BANK
12.10.2022KlöcknerCo (KlöCo) VerkaufenDZ BANK
19.04.2022KlöcknerCo (KlöCo) UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2021KlöcknerCo (KlöCo) UnderperformCredit Suisse Group
28.10.2021KlöcknerCo (KlöCo) UnderperformCredit Suisse Group

