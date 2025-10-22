DAX 24.101 -0,2%ESt50 5.656 +0,3%MSCI World 4.322 +0,0%Top 10 Crypto 14,94 +0,2%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.534 +1,9%Euro 1,1588 -0,2%Öl 65,96 +2,5%Gold 4.111 +0,4%
London Stock Exchange (LSE) Aktie

109,00 EUR +7,00 EUR +6,86 %
XETRA
93,32 GBP +6,12 GBP +7,02 %
LSE
Marktkap. 51,58 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

RBC Capital Markets

London Stock Exchange (LSE) Outperform

13:21 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Outperform
London Stock Exchange (LSE)
109,00 EUR 7,00 EUR 6,86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13200 Pence belassen. Ein solides drittes Quartal und eine aktive Kapitalverwendung, also Aktienrückkäufe, sollten die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie steigen lassen, schrieb Ben Bathurst am Donnerstag nach dem Bericht des Börsenbetreibers./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
132,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
93,23 £		 Abst. Kursziel*:
41,58%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
93,32 £		 Abst. Kursziel aktuell:
41,45%
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

13:21 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
13.10.25 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
08.10.25 London Stock Exchange (LSE) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

Dow Jones Margenwachstum LSEG-Aktie mit Gewinnen: Höhere Marge und Verkauf von Geschäftsbereichs-Anteil LSEG-Aktie mit Gewinnen: Höhere Marge und Verkauf von Geschäftsbereichs-Anteil
Dow Jones KORREKTUR: LSEG hebt Margenprognose an und verkauft Anteil (NICHT beteiligt sich) an Post Trade Solutions
finanzen.net Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus
finanzen.net FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 schließt im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
Financial Times London Stock Exchange to press play on shareholder podcasts
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
Financial Times London Stock Exchange Group forced to open roof space to rivals
