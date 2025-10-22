London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 51,58 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13200 Pence belassen. Ein solides drittes Quartal und eine aktive Kapitalverwendung, also Aktienrückkäufe, sollten die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie steigen lassen, schrieb Ben Bathurst am Donnerstag nach dem Bericht des Börsenbetreibers./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
132,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
93,23 £
|Abst. Kursziel*:
41,58%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
93,32 £
|Abst. Kursziel aktuell:
41,45%
|
Analyst Name:
Ben Bathurst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,50 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
