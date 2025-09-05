DAX 24.196 +0,2%ESt50 5.669 +0,5%MSCI World 4.332 +0,2%Top 10 Crypto 14,97 +0,4%Nas 22.864 +0,5%Bitcoin 94.465 +1,9%Euro 1,1611 +0,0%Öl 65,71 +2,1%Gold 4.142 +1,2%
MTU Aero Engines Aktie

384,90 EUR +7,20 EUR +1,91 %
STU
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für MTU nach Zahlen zum dritten Quartal von 425 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Triebwerksbauer habe trotz des Gegenwinds durch den schwachen US-Dollar erneut starke Ergebnisse vorgelegt und erneut die Prognose erhöht, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Treiber dafür sei neben der Marktnachfrage auch ein verbesserter Umsatzmix - mitunter wegen der Ersatzteil-, Leasing- und Wartungsgeschäfte./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Kaufen

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
384,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
384,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
413,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

16:21 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
13:16 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
11:31 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
10:21 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

dpa-afx Nach gutem Quartal MTU-Aktie legt zu: Jahresziele angehoben MTU-Aktie legt zu: Jahresziele angehoben
dpa-afx ROUNDUP 2: Triebwerksbauer MTU legt Latte für 2025 noch höher - Aktie legt zu
finanzen.net DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: MTU Aero Engines-Aktie mit Kaufen
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit Aufschlag
finanzen.net DAX aktuell: DAX notiert nachmittags im Plus
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Nachmittag im Plus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt MTU auf 'Neutral' - Ziel 400 Euro
finanzen.net Neutral von UBS AG für MTU Aero Engines-Aktie
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mittags mit Abgaben
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks 3 Reasons Growth Investors Will Love MTU Aero Engines (MTUAY)
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
Zacks Here is Why Growth Investors Should Buy MTU Aero Engines (MTUAY) Now
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bußmann, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Katja Garcia Vila, buy
Zacks Rolls Royce Ramps Up US MTU Engine Build: Worth Buying the Stock?
