Salzgitter Aktie News: Salzgitter zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 32,00 EUR.

Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 32,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Salzgitter-Aktie bei 32,68 EUR. Mit einem Wert von 31,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 88.803 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 59,50 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,222 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,92 EUR aus.

Am 11.08.2025 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,64 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2,34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,57 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,562 EUR je Salzgitter-Aktie stehen.

