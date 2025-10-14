DAX24.064 -1,3%Est505.505 -1,1%MSCI World4.272 -0,3%Top 10 Crypto15,28 -4,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,62 -2,8%Gold4.136 +0,6%
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus
Notierung im Fokus

Salzgitter Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Salzgitter

14.10.25 12:04 Uhr
Salzgitter Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Salzgitter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,4 Prozent auf 30,54 EUR ab.

Das Papier von Salzgitter gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:36 Uhr ging es um 3,4 Prozent auf 30,54 EUR abwärts. Die Salzgitter-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,52 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 59.497 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,88 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,96 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,222 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,92 EUR.

Am 11.08.2025 lud Salzgitter zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,562 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.net

