Anglo American-Aktie: EU-Kartellwächtern Zugeständnisse angeboten

15.10.25 20:37 Uhr
Anglo American-Aktie: Neue Zugeständnisse an die EU | finanzen.net

Anglo American und MMG haben den Kartellwächtern der Europäischen Union Zugeständnisse angeboten, um deren Genehmigung für den Verkauf des brasilianischen Nickelgeschäfts des in London notierten Bergbaukonzerns an MMG zu erhalten.

Bis zu 500 Millionen US-Dollar in bar will eine Tochtergesellschaft des von der chinesischen Regierung unterstützten Bergbauunternehmens MMG für das brasilianische Nickelgeschäft von Anglo American zahlen.

Laut einem Sprecher von Anglo American hat das Unternehmen angeboten, Ferronickel - eine Legierung, die häufig zur Herstellung von rostfreiem Stahl verwendet wird - von der an der Börse in Hongkong notierten MMG zu kaufen, um es bis zu zehn Jahre lang in Europa zu liefern.

Die EU-Kommission hat sich eine Frist bis zum 4. November gesetzt, um zu entscheiden, ob sie den Zusammenschluss genehmigt oder eine eingehende Untersuchung einleitet.

DOW JONES

