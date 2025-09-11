Fusion

Die beiden Rohstoffriesen Anglo American und Teck Resources schließen sich zusammen.

Damit kommt es in der Branche seit längerer Zeit wieder zu einem größeren Deal. Gemeinsam bringen die beiden Konzerne rund 54 Milliarden US-Dollar auf die Börsenwaage, wobei Anglo American das Schwergewicht ist. Wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten, sollen die Aktionäre von Anglo-American nach Abschluss der Transaktion etwa 62,4 Prozent und die Teck Resources-Aktionäre etwa 37,6 Prozent am neuen Unternehmen Anglo Teck halten.

Anglo American kam vor Bekanntgabe des Deals auf eine Marktkapitalisierung von 27 Milliarden britische Pfund (rund 37 Milliarden US-Dollar), die kanadische Teck Resources von 17 Milliarden US-Dollar, umgerechnet also rund 13 Milliarden Pfund.

Im Zuge der Transaktion sollen die Aktionäre von Teck 1,3301 Anglo-American-Aktien erhalten, wie es weiter hieß. Anglo American will zudem vor dem Zusammenschluss eine Sonderdividende in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar (rund 3,8 Mrd Euro) oder 4,19 Dollar je Papiere an seine Aktionäre ausschütten.

Die Fusion soll voraussichtlich in 12 bis 18 Monaten abgeschlossen sein. Der Zusammenschluss beider Konzerne soll dann nach vier Jahren Synergien vor Steuern von etwa 800 Millionen US-Dollar jährlich einbringen. Langfristig sind noch mehr Einsparungen im Zuge einer Optimierung bestimmter Kupferprojekte geplant.

Der neue Konzern soll seinen Hauptsitz in Kanada haben, die primäre Notierung der Aktie soll an der Börse in London sein.

Übernahmerally bei Anglo American und Teck Resources

Die Aktien von Anglo American und Teck Resources haben am Dienstag mit einem deutlichen Kursanstieg auf den angekündigten Zusammenschluss der beiden Rohstoffriesen reagiert. Die Aktien von Anglo American machten am Dienstag im Londoner Handel zuletzt einen Sprung um 9,78 Prozent auf 25,06 Pfund, für die Papiere von Tech Resources zeichneten sich im kandischen Handel Kursgewinne von 2,8 Prozent auf 49,13 CAD ab.

Mit Teck Resources, das zu den fünf weltweit führenden Kupferproduzenten zählt, werde Kupfer zum Kernstück des künftigen Konzernportfolios, bemerkte Matt Britzman, Aktienstratege bei Hargreaves Lansdown. Damit sei das künftige Unternehmen gut aufgestellt, um von der strukturellen Nachfrage im Zusammenhang mit der Elektrifizierung und Energiewende zu profitieren.

Die in Aussicht gestellten, langfrisig angestrebten jährlichen Kostensynergien und die avisierte Gewinnsteigerung (Ebitda) durch die Integration der chilenischen Vermögenswerte seien überzeugend. Der eigentliche Mehrwert liege jedoch in den Wachstumsoptionen, die sich aus einer Reihe von Projekten auf dem amerikanischen Kontinent ergeben, betonte Britzman. Für die Anleger von Anglo American versüße die Sonderdividende das kurzfristige Bild. Die Teck-Aktionäre profitierten ohnehin vom rasanten Kurssprung.

Jefferies-Analyst Christopher LaFemina sieht mit der Ankündigung neue Übernahmefantasie in der weltweiten Rohstoffindustrie. Das geplante Zusammengehen von Anglo und Teck könnte den Konkurrenten BHP Group und andere potenzielle Übernahmeinteressenten auf den Plan rufen, ein weniger freundliches Kaufgebot für Anglo American zu unterbreiten. Er sehe einen angemessenen Preis für die Briten im Bereich von 3000 bis 3200 Pence je Aktie. Und Teck Resources werde mit der geplanten Transaktion zur attraktivsten Aktie unter den von ihm beobachteten Rohstoffwerten, ergänzte der Jefferies-Experte.

