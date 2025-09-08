Blockchain-Ambitionen

Einem Pressebericht zufolge will Ant Digital Energie und andere reale Vermögenswerte im Wert von 8,4 Milliarden US-Dollar in die Blockchain bringen.

• Ant Digital Technologies plant die Tokenisierung von Energieanlagen

• Erste Projekte abgeschlossen

• Alibaba-Aktie setzt Rally fort



Bloomberg zufolge hat Ant Digital Technologies, der Blockchain-Zweig des Fintech-Riesen Ant Group, der wiederum eine Tochtergesellschaft des chinesischen Internetriesen Alibaba ist, ehrgeizige Pläne im Kryptobereich. Demnach treibt das Unternehmen seine Bemühungen voran, Energieanlagen im Wert von über 60 Milliarden Yuan (8,4 Milliarden US-Dollar) in die Blockchain zu bringen.

Planungsphase bereits beendet

Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen heißt es, dass die Ant Group die Stromproduktion verfolge und potenzielle Ausfälle von rund 15 Millionen neuen Energieanlagen in China, darunter Windkraftanlagen und Solarmodule, überwache. Diese Betriebsdaten würden auf AntChain, die Blockchain des Unternehmens, übertragen.

Dabei habe die Initiative die Planungsphase bereits hinter sich und habe die Finanzierung von drei Projekten für saubere Energie durch Tokenisierung abgeschlossen und insgesamt rund 300 Millionen Yuan (42 Millionen US-Dollar) für die Betreibergesellschaften aufgebracht, so der Bericht.

Weitere Expansion geplant

Bloomberg zufolge prüfe Ant derzeit Möglichkeiten, die Liquidität realer Vermögenswerte durch die Ausgabe von Token an dezentralen Offshore-Börsen im Rahmen seiner zukünftigen Expansion zu erhöhen. Noch gebe es aber keine behördlichen Genehmigungen, die Pläne seien noch vorläufig.

Alibaba-Aktie setzt Rally fort

Die Aktie der Ant Group-Mutter Alibaba hat den Dienstagshandel an der Börse in Hongkong mit kräftigen Kursgewinnen beendet und schlussendlich 3,28 Prozent auf 141,80 HKD zugelegt. Ob dies aber vorrangig den Neuigkeiten der Konzerntochter zu verdanken ist, bleibt zumindest anzuzweifeln, denn die Alibaba-Aktie befindet sich derzeit in einem kräftigen Aufwärtstrend: Innerhalb des letzten Monats haben Anleger Kursgewinne von rund 22 Prozent in ihren Depots. Seit Jahresstart beträgt das Kursplus fast 74 Prozent.



