DAX23.708 -0,4%ESt505.362 ±-0,0%Top 10 Crypto15,82 +0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.959 +0,7%Euro1,1768 +0,1%Öl66,43 +0,3%Gold3.654 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens letztlich Börsen uneins -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir, Alibaba im Fokus
Top News
Bayer-Aktie profitiert nicht von Kooperation mit Top-Investoren: Biotech-Initiativen in Asien forciert Bayer-Aktie profitiert nicht von Kooperation mit Top-Investoren: Biotech-Initiativen in Asien forciert
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT sinken: Rheinmetall plant Drohnenabwehr-Lieferung an Ukraine Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT sinken: Rheinmetall plant Drohnenabwehr-Lieferung an Ukraine
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Blockchain-Ambitionen

Alibaba-Aktie deutlich höher: Tochter Ant plant offenbar die Tokenisierung von Energieanlagen

09.09.25 10:43 Uhr
Alibaba-Aktie legt weiter zu: Milliarden-Offensive! Alibaba-Tochter Ant will Energieanlagen tokenisieren | finanzen.net

Einem Pressebericht zufolge will Ant Digital Energie und andere reale Vermögenswerte im Wert von 8,4 Milliarden US-Dollar in die Blockchain bringen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
123,80 EUR 4,80 EUR 4,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Ant Digital Technologies plant die Tokenisierung von Energieanlagen
• Erste Projekte abgeschlossen
• Alibaba-Aktie setzt Rally fort

Wer­bung

Bloomberg zufolge hat Ant Digital Technologies, der Blockchain-Zweig des Fintech-Riesen Ant Group, der wiederum eine Tochtergesellschaft des chinesischen Internetriesen Alibaba ist, ehrgeizige Pläne im Kryptobereich. Demnach treibt das Unternehmen seine Bemühungen voran, Energieanlagen im Wert von über 60 Milliarden Yuan (8,4 Milliarden US-Dollar) in die Blockchain zu bringen.

Planungsphase bereits beendet

Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen heißt es, dass die Ant Group die Stromproduktion verfolge und potenzielle Ausfälle von rund 15 Millionen neuen Energieanlagen in China, darunter Windkraftanlagen und Solarmodule, überwache. Diese Betriebsdaten würden auf AntChain, die Blockchain des Unternehmens, übertragen.

Dabei habe die Initiative die Planungsphase bereits hinter sich und habe die Finanzierung von drei Projekten für saubere Energie durch Tokenisierung abgeschlossen und insgesamt rund 300 Millionen Yuan (42 Millionen US-Dollar) für die Betreibergesellschaften aufgebracht, so der Bericht.

Wer­bung

Weitere Expansion geplant

Bloomberg zufolge prüfe Ant derzeit Möglichkeiten, die Liquidität realer Vermögenswerte durch die Ausgabe von Token an dezentralen Offshore-Börsen im Rahmen seiner zukünftigen Expansion zu erhöhen. Noch gebe es aber keine behördlichen Genehmigungen, die Pläne seien noch vorläufig.

Alibaba-Aktie setzt Rally fort

Die Aktie der Ant Group-Mutter Alibaba hat den Dienstagshandel an der Börse in Hongkong mit kräftigen Kursgewinnen beendet und schlussendlich 3,28 Prozent auf 141,80 HKD zugelegt. Ob dies aber vorrangig den Neuigkeiten der Konzerntochter zu verdanken ist, bleibt zumindest anzuzweifeln, denn die Alibaba-Aktie befindet sich derzeit in einem kräftigen Aufwärtstrend: Innerhalb des letzten Monats haben Anleger Kursgewinne von rund 22 Prozent in ihren Depots. Seit Jahresstart beträgt das Kursplus fast 74 Prozent.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images, testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen