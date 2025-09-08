Finanzierungsrunde

ASML beteiligt sich im Zuge einer Finanzierungsrunde mit einem Milliardenbetrag am französischen KI-Startup Mistral AI.

Der Chipausrüster ASML investiert im Rahmen einer Finanzierungsrunde 1,3 Milliarden Euro in das französische KI-Startup Mistral AI.Der niederländische Konzern bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte vom Vortag. Im Gegenzug bekommt die ASML Holding einen Anteil von 11 Prozent an Mistral und einen Sitz im strategischen Ausschuss des Unternehmens.

Beide Seiten gingen außerdem eine strategische Partnerschaft ein, in deren Rahmen ASML KI-Modelle in seinem gesamten Produktportfolio sowie in Forschung, Entwicklung und Betrieb einsetzen wird, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im EURONEXT-Handel gewinnt die ASML-Aktie zwischenzeitlich 0,68 Prozent auf 681,2 Euro.

