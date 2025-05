NASDAQ Composite Index-Wert Anglo American-Aktie: Anglo American-Dividende gesunken

Qualitätsausschüttung

Es wurde beschlossen, Anlegern eine Dividende auszuschütten.

Für das Jahr 2024 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Anglo American am 30.04.2025 eine Dividende in Höhe von 0,49 GBP beschlossen. So dezimierte sich die Anglo American-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 36,36 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Anglo American beziffert sich auf 802,93 Mio. GBP. Damit wurde die Anglo American-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 36,18 Prozent herabgesetzt.

Entwicklung der Dividendenrendite

Das Anglo American-Wertpapier wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Anglo American-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Anglo American-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 weist die Anglo American-Aktie eine Dividendenrendite von 2,07 Prozent auf. Damit ist die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft, damals betrug sie noch 3,89 Prozent.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

In einem Zeitraum von 1 Jahr blieb der Anglo American-Kurs im -Handel auf gleichem Niveau. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der Anglo American-Kurs haben sich nahezu deckungsgleich entwickelt.

Anglo American- Dividendenaussichten

Für 2025 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0,56 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,01 Prozent zurückgehen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Anglo American

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Anglo American beläuft sich aktuell auf 24,602 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Anglo American verfügt über ein KGV von aktuell 0,00. 2024 setzte Anglo American 21,407 Mrd. GBP um und erwirtschaftete ein EPS von -1,98 GBP.

