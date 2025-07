DAX aktuell

Erholung setzt sich fort: DAX zieht an - Rekord rückt wieder näher

18.07.25 10:12 Uhr

Der deutsche Leitindex knüpft am Freitag an seinen inzwischen positiven Wochenverlauf an und weiter zulegen. Dabei rückt auch das Rekordhoch wieder in greifbare Nähe.

Der DAX eröffnete die letzte Sitzung der Woche mit einem Aufschlag von 0,46 Prozent bei 24.483,66 Punkten und hält sich dann über der Nulllinie.

Damit vergrößert er seinen Abstand zur Marke von 24.000 Punkten weiter, die er am Mittwoch kurz unterschritten hatte, und nimmt sein Allzeithoch wieder ins Visier. Bereits am Donnerstag hatte das deutsche Börsenbarometer 1,51 Prozent höher bei 24.370,93 Punkten geschlossen. Wer­bung Wer­bung DAX-Rekord rückt wieder näher Erst am 10.07. hatte der Leitindex bei 24.639,10 Zählern einen neuen Rekordstand markiert. Diese Marke rückt nun wieder deutlich näher. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Zählern. Experten sprechen von "Anlagenotstand" "Trotz aller Risiken aus dem schwelenden Handelskonflikt und der Zukunft der US-Notenbank bleiben die Anleger in Kauflaune, es herrscht scheinbar weiterhin Anlagenotstand", erklärte Experte Jürgen Molnar von RoboMarkets. Damit spielt er auch auf die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft des Chefs der US-Notenbank Jerome Powell an, den Trump schon länger zu Zinssenkungen drängt. "Wer nicht drin ist im Markt, will und muss rein, und wer drin ist, bleibt drin, weil es scheinbar nur noch nach oben geht", so Molnar weiter. Noch spreche auch die Saisonalität für den Aktienmarkt, ab August könnte sich der Wind aber drehen. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

