Neue Welle

US-Präsident Donald Trump macht immer mehr Briefe mit Zollbestimmungen für andere Länder zum 1. August bekannt.

Nach dem von US-Präsident Donald Trump angekündigten hohen Zoll gegen Brasilien steuern beide Länder auf einen Handelskonflikt zu. Trump hatte am Mittwochabend einen Zoll von 50 Prozent auf die Einfuhr von Produkten aus Brasilien ab 1. August angekündigt und dies mit scharfer Kritik an Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva verknüpft. Lula kündigte Vergeltungsmaßnahmen an und betonte, sein Land lasse sich von niemandem bevormunden. Jede einseitige Erhöhung von Zöllen werde gemäß dem brasilianischen Gesetz über wirtschaftliche Gegenseitigkeit beantwortet.

Trump nimmt Bolsonaro in Schutz: Hexenjagd muss enden

Trump kritisiert Brasilien für den Umgang mit dem umstrittenen früheren Präsidenten Jair Bolsonaro. Der rechte Ex-Präsident steht vor Gericht, weil er nach seiner Wahlniederlage 2022 einen Putschversuch gegen die Regierung seines Nachfolgers Lula geplant haben soll. Er weist die Vorwürfe zurück. Trump schrieb in dem Zollbrief, dass Bolsonaro in seiner Regierungszeit hoch respektiert gewesen sei. Der US-Präsident forderte: "Das ist eine Hexenjagd, die SOFORT! enden sollte".

Lula hielt auf der Plattform X dagegen: "Souveränität, Respekt und die unerschütterliche Verteidigung der Interessen des brasilianischen Volkes sind die Werte, die unsere Beziehung zur Welt leiten." Zugleich betonte er, die gerichtlichen Verfahren gegen die Verantwortlichen für die Planung des Staatsstreichs fielen ausschließlich in die Zuständigkeit der brasilianischen Justiz und seien daher nicht Gegenstand von Einmischungen oder Drohungen, die die Unabhängigkeit der nationalen Institutionen gefährden könnten.

Brasilien ist die größte Volkswirtschaft Südamerikas. Die USA sind nach China der zweitwichtigste Handelspartner sowie ein großer Investor in dem Land. Der gesamte Warenhandel der USA mit Brasilien belief sich 2024 nach Angaben des US-Statistikamtes auf etwa 92 Milliarden US-Dollar. Die US-Warenexporte nach Brasilien betrugen demnach 49,7 Milliarden US-Dollar, die Warenimporte aus Brasilien 42,3 Milliarden US-Dollar. Damit erzielten die USA den Angaben zufolge einen Handelsüberschuss von 7,4 Milliarden US-Dollar.

Zoll-Briefe auch an andere Länder

Stunden zuvor hatte Trump bereits einen weiteren Schub an Zoll-Briefen bekanntgemacht. Die Europäische Union war zunächst nicht darunter. Die neuen Briefe waren adressiert an Irak, Libyen, Algerien, Moldau, Philippinen, Brunei und Sri Lanka. Seit Montag macht der US-Präsident die neuen Zollregeln für Waren in die USA bekannt. Er rechtfertigt die Zölle mit einem bisherigen Ungleichgewicht.

Das ist der aktuelle Stand mit Start 1. August:

* Japan: 25 Prozent

* Südkorea: 25 Prozent

* Malaysia: 25 Prozent

* Kasachstan: 25 Prozent

* Südafrika: 30 Prozent

* Laos: 40 Prozent

* Myanmar: 40 Prozent

* Tunesien: 25 Prozent

* Bosnien und Herzegowina: 30 Prozent

* Indonesien: 32 Prozent

* Bangladesch: 35 Prozent

* Serbien: 35 Prozent

* Kambodscha: 36 Prozent

* Thailand: 36 Prozent

* Libyen: 30 Prozent

* Irak: 30 Prozent

* Algerien: 30 Prozent

* Moldau: 25 Prozent

* Philippinen: 20 Prozent

* Brunei: 25 Prozent

* Sri Lanka: 30 Prozent

* Brasilien: 50 Prozent

Zölle auf Kupfer

Trump gab zudem bekannt, dass die bereits angekündigten Zölle von 50 Prozent speziell auf Kupfer länderunabhängig ebenfalls ab 1. August gelten werden. Der US-Präsident schrieb auf der Plattform Truth Social: "Amerika wird wieder eine DOMINANTE Kupferindustrie aufbauen."

Minen-Aktien profitieren

Klare Kursgewinner in Europa sind die Minen-Aktien. Bei Rio Tinto, Anglo American und BHP geht es in London zeitweise um bis zu 4,7 Prozent nach oben, Antofagasta legen um weitere 2,8 Prozent zu, ebenso in Deutschland der Kupferschmelzer Aurubis (+2,1% via XETRA). Die Trump-Zölle gegen Kupfer haben den Preis in den USA stark steigen lassen. Zum Settlement am Vorabend wurden sie fast 25 Prozent höher als der europäische Preis in an Londons Metallbörse festgestellt. Das macht alle Minen mit hohem US-Exposure zu Gewinnern. So nimmt die erste Aurubis-Schmelze in den USA im September den Betrieb auf, die zweite im kommenden Jahr.

Günstige Signale gab es auch von der Derivateseite: Futures auf Eisenerz kletterten deutlich. Shanghai Securities hatte unter Berufung auf Kreise berichtet, dass Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft im zweiten Halbjahr nicht nur beschleunigt, sondern auch neue Schritte eingeleitet werden könnten.

US-Präsident Donald Trump hat den 1. August als Start für Kupferzölle in Höhe von 50 Prozent angekündigt. "US-Importeure könnten versuchen, vor Inkrafttreten der Zölle möglichst viel Kupfer einzulagern", merkte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank an. "Sollten die Zölle dauerhaft gelten, wären höhere Preise für US-Verbraucher unvermeidlich, da die heimische Produktion den Bedarf nicht decken kann - insbesondere angesichts des wachsenden Kupferbedarfs durch Datenzentren, Automobilindustrie und Energieversorger."

WASHINGTON (dpa-AFX) / Dow Jones