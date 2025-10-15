Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Experten haben ihre Prognosen für die Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) abgegeben.
Werte in diesem Artikel
Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 16.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 25 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,63 USD. Dies würde einem Zuwachs von 35,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,94 USD je Aktie vermeldete.
25 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 36,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,50 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Taiwan Semiconductor Manufacturing für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 32,12 Milliarden USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 42 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,00 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,04 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 41 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 123,09 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 90,12 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen