Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 30,68 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 30,68 EUR. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 30,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 130.917 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (12,96 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 57,76 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,222 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,92 EUR an.

Am 11.08.2025 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,97 Prozent zurück. Hier wurden 2,34 Mrd. EUR gegenüber 2,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,562 EUR je Salzgitter-Aktie.

