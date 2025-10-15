dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX ERHOLT ERWARTET - Das Auf und Ab auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Nachdem der Leitindex Dax am Vortag den tiefsten Stand seit Monatsanfang ausgelotet hatte, sind am Mittwoch leichte Kursgewinne zu erwarten. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen in den USA verleiht etwas Rückenwind. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex DAX gut zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 24.340 Zählern. US-Notenbankchef Jerome Powell betonte am Dienstag die sich weiter eintrübenden Perspektiven am Arbeitsmarkt. Dies ließ Marktteilnehmer auf eine weitere Zinssenkung in diesem Monat hoffen und gab den Kursen an der Wall Street zeitweise deutlich Auftrieb. Dem steht allerdings der nach wie vor mit harten Bandagen ausgetragene Handelskonflikt zwischen den USA und China gegenüber.

USA: - DOW IM PLUS; NASDAQ UND S&P 500 IM MINUS - Am New Yorker Aktienmarkt hat am Dienstag die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen die Sorgen um eine neue Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit ein Stück weit verdrängt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schüttelte im Verlauf seine Verluste ab und beendete den Handelstag mit einem Gewinn von 0,44 Prozent auf 46.270,46 Punkte. Die Indizes gerieten gegen Handelsende wieder etwas unter Druck, sodass der marktbreite S&P 500 am Ende um 0,16 Prozent auf 6.644,31 Punkte nachgab. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verlor 0,69 Prozent auf 24.579,32 Punkte. Der am Vortag unternommene Erholungsversuch, der auf den Rückschlag am Freitag gefolgt war, erwies sich als fragil.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Börsen Asiens haben sich am Mittwoch überwiegend erholt. Händler sahen Äußerungen des Chefs der US-Notenbank, Jerome Powell, zum US-Arbeitsmarkt als Treiber. Diese hätten Zinssenkungserwartungen untermauert und so erst einmal den Handelskrieg zwischen den USA und China überlagert. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um rund eineinhalb Prozent. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,3 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen war indes zuletzt kaum verändert. Hier drückten aktuelle Wirtschaftsdaten etwas auf die Stimmung, die den anhaltenden Deflationsdruck in China aufzeigten.

DAX 24236,94 -0,62%

XDAX 24303,61 -0,48%

EuroSTOXX 50 5552,05 -0,29%

Stoxx50 4703,93 -0,34%

DJIA 46270,46 0,44%

S&P 500 6644,31 -0,16%

NASDAQ 100 24579,32 -0,69%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,77 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1624 0,15%

USD/Yen 151,16 -0,45%

Euro/Yen 175,72 -0,30%

BITCOIN:

Bitcoin 112.430 -0,57

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 62,19 -0,20 USD

WTI 58,55 -0,15 USD

