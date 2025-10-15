DAX24.212 -0,1%Est505.617 +1,2%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,41 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1627 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.197 +1,3%
Luxusgüter im Visier

HUGO BOSS-Aktie nach LVMH-Zahlen gefragt - PUMA und adidas profitieren

15.10.25 13:16 Uhr
LVMH-Zahlen treiben auch Aktien von HUGO BOSS, PUMA und adidas an | finanzen.net

Die Aktien von HUGO BOSS haben am Mittwoch von besser als erwartet ausgefallenen Umsatzzahlen des Luxusgüterherstellers LVMH profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
187,35 EUR -1,65 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HUGO BOSS AG
41,76 EUR 0,26 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
599,90 EUR 15,50 EUR 2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
21,01 EUR -0,08 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Sie gewannen unter den MDAX-Spitzenwerten via XETRA zuletzt 2,2 Prozent auf 41,78 Euro. Erstmals wieder seit September gelang HUGO BOSS-Papieren damit der Sprung über die gleitende 50-Tage-Linie bei 41,50 Euro, die ein wichtiger mittelfristiger Trendindikator ist.

Auch die beiden Sportartikel-Aktien adidas und PUMA legten im Gefolge zu: PUMA um 1,2 Prozent und adidas um 0,6 Prozent.

LVMH hatte am Vorabend für das dritte Quartal ein leichtes Wachstum gemeldet, statt eines am Markt erwarteten Rückgangs. Treiber sei das Kerngeschäft Mode und Lederwaren gewesen, sagte ein Händler und hatte daher mit positiven Impulsen auch für die deutschen Branchenkollegen gerechnet. "Die Umsatzzahlen von LVMH könnten darauf hindeuten, dass der anhaltende Einbruch der Nachfrage nach Luxusgütern nachlässt", erklärte er.

/ck/jha

FRANKFURT (dpa-AFX)

