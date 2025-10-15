Erlöse gestiegen

Luxus scheint ein Comeback zu feiern, denn der LVMH hat im dritten Quartal ein leichtes Umsatzwachstum verzeichnet.

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH, der als Vorreiter der Branche gilt, meldete einen Umsatz von 18,28 Milliarden Euro, was einem organischen Wachstum von 1 Prozent entspricht. Im Vorquartal hatte der Konzern noch einen Umsatzrückgang von 4 Prozent verzeichnet. Von Visible Alpha befragte Analysten hatten im dritten Quartal ebenfalls mit einem Umsatzrückgang gerechnet, und zwar um 0,6 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Das Kerngeschäft Mode und Lederwaren, zu dem Marken wie Louis Vuitton und Dior gehören, wies zwar einen Umsatzrückgang um 2 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro aus. Das ist jedoch etwas mehr, als Analysten mit im Mittel 8,47 Milliarden Euro erwartet hatten.

Das dritte Quartal habe eine Verbesserung in allen Geschäftsbereichen und in allen Regionen, mit Ausnahme von Europa, gezeigt, so das Unternehmen.

LVMH-Aktien gewinnen an der EURONEXT Paris am Mittwoch zwischenzeitlich 11,64 Prozent auf 594,80 Euro.

Wer­bung Wer­bung

Luxuswerte dank LVMH im Höhenflug - Hoffnung auf Trendwende

Luxuswerte haben im frühen Handel am Mittwoch massive Gewinne verzeichnet. Dank starker Zahlen von LVMH ging es deutlich nach oben. Während LVMH an der EURONEXT Paris zeitweise um 12,26 Prozent klettern auf 598,10, gewinnen Kering 6,8 Prozent und Hermès 7,2 Prozent. Mit den Gewinnen erhielten die Kurse, die bereits in den Vormonaten teilweise deutlich zugelegt hatten, neuen Schub.

Die Analysten von Berenberg sprachen von anhaltenden Verbesserungen im Bereich Mode und Lederwaren. Auf dem wichtigen chinesischen Markt gewinne die Erholung nach und nach an Schwung. Dies sei eine gute Nachricht für den gesamten Sektor. Die Experten von RBC äußerten sich zuversichtlich für eine Erholung des Luxussektors im nächsten Jahr. LVMH biete ein günstiges Chance-/Risiko-Profil, um daran zu partizipieren.

DOW JONES / dpa-AFX