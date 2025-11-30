Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
Deutsche Börse-Aktie steigt nach Allfunds-Offerte kräftig - Handelszeiten sollen verlängert werden. JPMorgan senkt Kursziel für Evonik-Aktie. HENSOLDT-Personalvorstand legt Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. WACKER CHEMIE-Aktie von JPMorgan-Abstufung belastet. Silberpreis mit Rekord - Gold zieht mit.
