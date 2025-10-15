DAX24.258 +0,1%Est505.626 +1,3%MSCI World4.290 +0,3%Top 10 Crypto15,59 +1,2%Nas22.522 -0,8%Bitcoin97.228 -0,4%Euro1,1630 +0,2%Öl62,34 +0,1%Gold4.183 +1,0%
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
China belastet

China schickt deutsche Rüstungsriesen abwärts: Warum die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK an Wert verlieren

15.10.25 11:13 Uhr
China zieht deutschen Rüstungstiteln den Stecker - Rheinmetall-Aktie, HENSOLDT-Aktie und RENK-Aktie im Sinkflug | finanzen.net

Rüstungstitel gehören am Mittwoch zu den Werten, die am deutschen Aktienmarkt am stärksten abgestraft werden. Das belastet die Aktien von Rheinmetall & Co.

• Rüstungsaktien Rheinmetall, HENSOLDT und RENK verlieren
• Chinas Exportbeschränkungen für Seltenerdmetalle verschärft
• Rüstungstitel betroffen

Das Bild, das Rüstungsaktien zur Wochenmitte im XETRA-Handel abgeben, ist eindeutig: Rheinmetall verlieren zeitweise 2,18 Prozent auf 1.798,50 Euro, HENSOLDT-Titel geben daneben zeitweise 2,59 Prozent auf 99,55 Euro nach, für RENK-Aktien geht es daneben um deutliche 4,12 Prozent auf 68,90 Euro abwärts.

Was die Marktstimmung belastet

Dabei wirkt der Hauptbelastungsfaktor vom Vortag auch zur Wochenmitte weiter nach: China hat kürzlich seine Exportbeschränkungen für Seltenerdmetalle verschärft und gewährt keine Lizenzen mehr an ausländische Streitkräfte oder deren Zulieferer. Diese Maßnahmen betreffen insbesondere westliche Rüstungsunternehmen, die auf chinesische Rohstoffe angewiesen sind. Unter den betroffenen Unternehmen befinden sich auch die deutschen Rüstungsfirmen.

"Im Wesentlichen bedeutet dies, dass ausländischen Militärs und Unternehmen, die Endprodukte für militärische Zwecke herstellen, keine Lizenzen mehr erteilt werden", zitiert CNBC Gracelin Baskaran vom Center for Strategic and International Studies.

Seltenerdmetalle sind unverzichtbar für die Herstellung moderner Waffentechnologien und für die Produktion von Komponenten in der Luftfahrt, Artillerie und bei elektronischen Systemen. China kontrolliert dabei einen Großteil der weltweiten Produktion, was westliche Länder in strategische Abhängigkeiten bringt.

Rheinmetall-Großauftrag kann die Laune nicht bessern

Dass der deutsche Branchenprimus am Vortag einen Bundeswehr-Großauftrag vermelden konnte, kann die Sorge der Anleger vor den Belastungsfaktoren im Rohstoffbereich nicht mindern. Deutschlands größter Rüstungskonzern wurde von der Bundeswehr mit der Lieferung von geschützten Sanitätseinrichtungen für den Einsatz in Frontnähe beauftragt. In ihnen sollen verletzte Soldaten notfallchirurgisch und intensivmedizinisch versorgt werden können, wie das Unternehmen in Düsseldorf berichtete.

Am Markt rückte diese Nachricht aber bereits am Vortag in den Hintergrund.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, RENK Group AG

