DAX24.213 -0,1%Est505.615 +1,1%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,41 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1627 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.196 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung
Die clevere Alternative zum Tagesgeld: Geldmarktnahe-ETFs von Amundi Die clevere Alternative zum Tagesgeld: Geldmarktnahe-ETFs von Amundi
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Piloten wollen Auskünfte beim Luftfahrtbundesamt erzwingen

15.10.25 13:22 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Streit um lange Bearbeitungszeiten für flugmedizinische Gutachten wollen Piloten das Luftfahrtbundesamt zu Auskünften zwingen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat nach eigenen Angaben einen umfassenden Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt. Ziel sei es, mehr Klarheit über Abläufe, Bearbeitungszeiten und Entscheidungsgrundlagen der Behörde zu schaffen.

Wer­bung

Zuvor hat eine Umfrage mit 343 Pilotinnen und Piloten große Unzufriedenheit gezeigt, wenn es um behördliche Entscheidungen zu ihrer Flugtauglichkeit geht. Fliegerärzte erteilen diese "Medicals" in der Regel eigenständig, müssen aber bei bestimmten Diagnosen die medizinischen Sachverständigen des Luftfahrtbundesamtes einschalten und ihnen über eine "Verweisung" die Entscheidung überlassen.

Existenz hängt an Gutachten

VC-Präsident Andreas Pinheiro zufolge sind vor allem die langen Bearbeitungszeiten kritisch: "Mehr als zwei Drittel der Betroffenen warteten länger als drei Monate auf eine Entscheidung, fast 10 Prozent sogar mehr als ein Jahr. Für eine Berufsgruppe, deren Existenz unmittelbar am Medical hängt, sind solche Verzögerungen schlicht nicht tragbar."

Mehr als die Hälfte der Befragten habe von finanziellen Einbußen durch die Dauer der Verfahren beim LBA berichtet. Die Verweisung werde als eine Art "Black Box" erlebt, deren Verlauf und Ausgang kaum vorhersehbar sei. Selbst wenn ein Fliegerarzt die Flugtauglichkeit bescheinigt habe, bleibe unklar, wann das Medical wieder erteilt wird.

Wer­bung

Die VC hatte sich zunächst mit einem offenen Brief an den Behördenleiter Jörg-Werner Mendel gewendet. Das Bundesamt äußerte sich auf Anfrage der dpa zunächst nicht zu dem Verfahren./ceb/DP/stk