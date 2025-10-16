DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.488 +0,4%Euro1,1670 +0,2%Öl62,38 -0,1%Gold4.233 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 NEL ASA A0B733 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 853292
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow letztlich knapp im Minus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung
Stärker als alle Währungen? Darum investiert Tether Milliarden in Bitcoin und Gold Stärker als alle Währungen? Darum investiert Tether Milliarden in Bitcoin und Gold
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Milliardenwette

Stärker als alle Währungen? Darum investiert Tether Milliarden in Bitcoin und Gold

16.10.25 03:08 Uhr
Bitcoin und Gold überleben alles? Tether-CEO wagt klare Krypto-Prognose | finanzen.net

Laut Tether-CEO Ardoino werden Bitcoin und Gold "jede andere Währung überleben". Darum setzt der Stablecoin-Riese auf harte Assets.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.233,34 USD 24,75 USD 0,59%
News
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
88.484,7700 CHF 299,5148 CHF 0,34%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
95.498,4594 EUR 436,2815 EUR 0,46%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
82.950,5089 GBP 353,5907 GBP 0,43%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.792.790,0815 JPY 78.817,7121 JPY 0,47%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
111.436,3022 USD 723,5479 USD 0,65%
Charts|News
CHF/USDT (Schweizer Franken-Tether)
1,2588 USDT 0,0039 USDT 0,31%
Charts|News
EUR/USDT (Euro-Tether)
1,1664 USDT 0,0023 USDT 0,19%
Charts|News
GBP/USDT (Britische Pfund-Tether)
1,3428 USDT 0,0030 USDT 0,23%
Charts|News
JPY/USDT (Japanischer Yen-Tether)
0,0066 USDT 0,0000 USDT 0,18%
Charts|News
USD/CHF (US-Dollar-Schweizer Franken)
0,7942 CHF -0,0029 CHF -0,36%
Charts|News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0,8570 EUR -0,0017 EUR -0,20%
Charts|News
USD/GBP (US-Dollar-Pfund Sterling)
0,7445 GBP -0,0020 GBP -0,27%
Charts|News
USD/JPY (US-Dollar-Yen)
150,7120 JPY -0,3520 JPY -0,23%
Charts|News
USD/USDT (US-Dollar-Tether)
0,9996 USDT 0,0000 USDT 0,00%
Charts|News

• Tether investiert Milliarden in Bitcoin & Gold
• Ziel: Peer-to-Peer-Zahlungen via Blockchain & Stablecoins
• Remittances sollen schneller und günstiger werden

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 155 Milliarden US-Dollar ist Tether (USDT) der unangefochtene Platzhirsch unter den Stablecoins (Stand: 15. Oktober 2025). Doch während der Token den US-Dollar imitiert, sieht Tether-CEO Paolo Ardoino die Zukunft des Geldes offenbar woanders. In einem vielbeachteten X-Post erklärte der Geschäftsführer: "Bitcoin und Gold werden jede andere Währung überleben".

Tether setzt Milliarden auf Bitcoin und Gold

Ganz überraschend kommt Ardoinos Haltung nicht. Bereits im Mai 2023 gab das Unternehmen bekannt, bis zu 15 Prozent der realisierten Betriebsgewinne in Bitcoin umzuwandeln, um damit die eigenen Reserven zu stärken. Später kündigte Tether zudem an, seine Golddeckung für den Token XAUt zu erhöhen.

Laut Daten von BitcoinTreasuries.net hält Tether aktuell 87.475 BTC im Wert von rund 9,76 Milliarden US-Dollar (Stand: 15. Oktober 2025). Damit zählt das Unternehmen zu den größten nicht-börsennotierten Bitcoin-Inhabern weltweit - nur Block.One besitzt gemäß BTC-ECHO noch mehr BTC. Auch soll Tether 80 Tonnen Gold besitzen, wie unter anderem Bloomberg berichtet.

Ardoino hatte schon zuvor in einem X-Beitrag betont, dass Bitcoin, Gold und Land aus seiner Sicht "Hedges" seien, also Absicherungen gegen staatliche Währungen und Inflation. Gleichzeitig wies er gemäß mehrerer Medienberichte Spekulationen zurück, Tether habe Bitcoin verkauft, um Gold zu akkumulieren.

Zwischen Realwirtschaft und Krypto-Vision

Trotz der teils radikalen Aussagen verfolgt Ardoino mit Tether eine pragmatische Mission. "Mit Blockchain und Stablecoins bringen wir Geld zurück zu Peer-to-Peer", erklärte der CEO auf der Token2049-Konferenz 2025. Besonders bei Remittances, also internationalen Geldtransfers von Gastarbeitern, sieht er großes Potenzial: Dollar-Stablecoins könnten hier heute schon eine schnellere und günstigere Alternative zu traditionellen Zahlungswegen bieten, so Ardoino.

Der Erfolg spricht für seine Vorgehensweise: Mit nur rund 200 Mitarbeitern erwirtschaftete Tether im zweiten Quartal 2025 einen Gewinn von 4,9 Milliarden US-Dollar - laut Branchenbeobachtern ein Rekordwert, der Tether zu einem der profitabelsten Unternehmen der Welt machen könnte.

Tether zwischen zwei Welten

Paolo Ardoinos jüngste Aussagen zeichnen ein spannendes Bild: Während Tether selbst den Dollar digitalisiert, glaubt sein CEO langfristig an den Sieg nicht-staatlicher Wertspeicher. Ob Bitcoin und Gold tatsächlich "jede andere Währung überleben" werden, bleibt abzuwarten, doch Tether scheint sich bereits strategisch auf beide Seiten des Geldsystems vorzubereiten.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrew Angelov / Shutterstock.com, Lukasz Stefanski / Shutterstock.com