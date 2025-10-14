Salzgitter will über Wandelanleihe Aurubis-Aktien losschlagen
Werte in diesem Artikel
SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter will sich mit einer Wandelanleihe frisches Geld verschaffen und einen Teil seiner Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis abstoßen. Die Schuldverschreibungen sollen bis zum Jahr 2032 laufen und einen Nennbetrag von 500 Millionen Euro haben, wie Salzgitter überraschend am Dienstagabend mitteilte. Anleger sollen die Papiere unter bestimmten Bedingungen in Aurubis-Aktien umtauschen können, die anfänglich etwa 7,5 Prozent des Grundkapitals des Kupferkonzerns entsprechen. Salzgitter ist mit knapp 30 Prozent größter Aktionär.
Die Aktien von Aurubis sind im MDAX gelistet, dem Index der mittelgroßen Werte. Insgesamt wird der Konzern an der Börse mit rund fünf Milliarden Euro bewertet. Die Papiere von Salzgitter gehören dem Kleinwerte-Index SDax an. Der Konzern kommt auf eine Marktkapitalisierung von etwa 1,7 Milliarden Euro./stw /he
