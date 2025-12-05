Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future büßte am Morgen 0,08 Prozent auf 128,02 Punkte ein. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,77 Prozent.

Positive Signale für die kriselnde Industrie in Deutschland lieferten am Morgen die Zahlen zu den Auftragseingängen. Die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe legten im Monatsvergleich überraschend deutlich um 1,5 Prozent zu. Auch im Vorjahresvergleich hellt sich die Lage etwas auf: Hier war der Rückgang deutlich geringer als erwartet.

Am Markt wirft unterdessen die Zinsentscheidung der US-Notenbank bereits ihre Schatten voraus. Experten erwarten in der kommenden Woche überwiegend eine Zinssenkung . Im Tagesverlauf könnte das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan von Interesse sein. Nach dem erneuten Rückgang im Vormonat wird aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) bei der wohl bekanntesten Verbraucherumfrage in den USA auch wegen des Endes des "Shutdowns" mit einer Stabilisierung gerechnet./jha/stw