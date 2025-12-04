DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 -1,6%Nas23.463 ±0,0%Bitcoin79.083 -1,5%Euro1,1657 -0,1%Öl63,50 +1,2%Gold4.210 +0,2%
US-Anleihen: Kursverluste

04.12.25 18:10 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben Donnerstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,32 Prozent auf 112,75 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,10 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt bewegten den Markt kaum. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren in der vergangenen Woche gefallen. Beobachter gehen jedoch weiterhin davon aus, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche die Leitzinsen senken wird.

Für Verunsicherung sorgt weiter die Lage am japanischen Anleihemarkt. Vor allem die Renditen mit längerer Laufzeit sind dort zuletzt merklich gestiegen. Eine gestiegene Inflation und die Erwartung von Leitzinserhöhungen verunsichern Investoren./jsl/mis