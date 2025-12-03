DAX23.804 +0,4%Est505.719 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +5,2%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.794 +1,5%Euro1,1645 +0,2%Öl63,14 +1,2%Gold4.202 -0,1%
Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste - Warten auf US-Konjunkturdaten

03.12.25 08:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwochmorgen leicht gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future büßte 0,04 Prozent auf 128,26 Punkte ein. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,75 Prozent.

Die Aufmerksamkeit gilt aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) wohl vor allem den US-Konjunkturdaten. Beim ADP-Report zum Arbeitsmarkt werde erwartet, dass er ein nur schwaches Beschäftigungswachstum signalisiere. Beim ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleister werde von einem Wert oberhalb der Wachstumsschwelle ausgegangen.

Per saldo dürften die US-Daten das Szenario untermauern, dass die konjunkturelle Dynamik zum Jahresende eher schwach ausfalle, heißt es bei der Helaba im Morgenkommentar. Allerdings sei der Inflationsdruck in den USA noch erhöht. Dies sorge bei der US-Notenbank Fed mit Blick auf mögliche Zinssenkungen für Unbehagen, mahnte die Helaba. Eine ausgemachte Sache sei eine Zinssenkung in der kommenden Woche damit wohl noch nicht.

Keine entscheidenden Impulse erwartet die Helaba unterdessen von Reden von EZB-Vertretern. EZB-Präsidentin Christine Lagarde und EZB-Chefvolkswirt Philip Lane dürften den bisher vorherrschenden Tenor bestätigen, wonach die EZB-Geldpolitik gut positioniert sei und ein weiteres Abwarten ermögliche. Die EZB dürfte den Leitzins in gut zwei Wochen vor diesem Hintergrund wohl nicht ändern. Dies wird auch am Markt so erwartet./jha/zb/stk