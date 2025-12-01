US-Anleihen: Merkliche Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag merklich nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,40 Prozent auf 112,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,02 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Die Anleihen profitierten nicht von der hohen Verunsicherung an den Märkten und gerieten wie andere Vermögenswerte auch unter Verkaufsdruck.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Industriedaten bewegten den Markt kaum. Der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM trübte sich im November erneut ein. Er signalisiert weiterhin eine Abschwächung in dem Sektor.

US-Präsident Donald Trump traf mittlerweile nach eigenen Angaben seine Entscheidung für einen neuen Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg wird Kevin Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, als Favorit für den Posten gehandelt.

Wer­bung Wer­bung

"Wenn er mich auswählt, werde ich diese Aufgabe gerne übernehmen", sagte Hassett am Sonntag dem Sender Fox News. Hassett gilt als Vertreter einer lockeren Geldpolitik . Dies dürfte den Dollar tendenziell belasten./jsl/mis