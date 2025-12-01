DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,34 -8,9%Nas23.340 -0,1%Bitcoin73.135 -6,2%Euro1,1620 +0,2%Öl63,08 -0,2%Gold4.237 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter Druck -- NVIDIA macht Milliardendeal mit Synopsys -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, BYD, Rheinmetall & Co., Palantir, PUMA, Siemens Energy, VW, TKMS im Fokus
Top News
PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck: USA und Ukraine beraten über mögliche Friedenslösung Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck: USA und Ukraine beraten über mögliche Friedenslösung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!
DAX aktuell

DAX fiel zum Start in den Dezember tiefer ins Minus - XETRA-Handelszeiten verlängert

01.12.25 19:00 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX verbuchte Rücksetzer - XETRA-Handelszeiten verlängert | finanzen.net

Der Dezemberstart brachte für DAX-Anleger Verluste mit sich. Unterdessen wurden XETRA-Handelszeiten für Privatanleger deutlich ausgeweitet.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.589,4 PKT -247,4 PKT -1,04%
Charts|News|Analysen

Den Dezemberstart am heutigen Montag begann der DAX moderat im Minus. Im weiteren Haupthandel baute das Aktienbarometer seine Abschläge vermehrt aus und beendete die Sitzung deutliche 1,04 Prozent leichter bei 23.589,44 Punkten.

Wer­bung

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Rücksetzer im DAX

Nach zuletzt starker Erholung performte der DAX am ersten Dezembertag schwächer.
Im November hatte der deutsche Leitindex zwar unter dem Strich ein halbes Prozent eingebüßt. Zwischenzeitlich waren es allerdings bereits mehr als vier Prozent gewesen. Wiederaufkommende Zinssorgen wurden zuletzt insbesondere von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine verdrängt. Einige Akteure setzen wieder auf eine späte Jahresendrally, nachdem das Rekordhoch im DAX bereits fast zwei Monate alt ist.

DAX und KI-Sorgen: Warum Anleger vor dem Jahresende nervös sind

Nach zwei hervorragenden Aktienjahren könnte 2025 für Anleger doch noch zur Zitterpartie werden. Denn mit der Sorge, dass die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz (KI) und enorme Gewinne damit zu weit gehen könnte, ist eine tragende Säule für die Rekordrally an den Aktienmärkten ins Wanken geraten. Manche Experten fürchten eine scharfe Korrektur oder gar das Platzen einer Blase - und das, nachdem schon im April das Zollpaket von US-Präsident Donald Trump die Nerven der Anleger arg strapaziert hatte.

Wer­bung

Derzeit sieht es zwar so aus, dass der Leitindex DAX das dritte Jahr in Folge selbst ohne die übliche Jahresendrally stark abschließen kann. Nach den jüngsten Kursgewinnen summiert sich der Anstieg 2025 auf rund 19 Prozent. Zum Vergleich: Die langfristige DAX-Rendite liegt bei sieben bis acht Prozent pro Jahr.

Handelszeiten werden verlängert

Ab dem heutigen Montag, den 1. Dezember erweiterte die Deutsche Börse die XETRA-Handelszeiten für Privatanleger. Wie der Börsenbetreiber mitteilte, ist der Handel werktags zwischen 8.00 Uhr und 22.00 Uhr möglich - also insgesamt 14 Stunden, statt zuvor von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr. "Damit erhöhen wir die Flexibilität für Berufstätige, die nun auch nach dem Arbeitstag in aller Ruhe über XETRA handeln können", so die Begründung. Die Handelszeitverlängerung betrifft Aktien, ETFs und ETPs. Privatanleger könnten nun durch den Späthandel besser auf Entwicklungen an den US-Börsen reagieren - diese schließen um 22.00 Uhr.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

19:00DAX fiel zum Start in den Dezember tiefer ins Minus - XETRA-Handelszeiten verlängert
18:15DAX unter Druck, Silber auf Rekord, Kryptos fallen – Kippt jetzt die Jahresendrallye? Marktausblick Börse
18:15DAX unter Druck, Silber auf Rekord, Kryptos fallen – Kippt jetzt die Jahresendrallye? Marktausblick Börse
18:15DAX unter Druck, Silber auf Rekord, Kryptos fallen – Kippt jetzt die Jahresendrallye? Marktausblick Börse
18:15DAX unter Druck, Silber auf Rekord, Kryptos fallen – Kippt jetzt die Jahresendrallye? Marktausblick Börse
18:08MÄRKTE EUROPA/Airbus und Rheinmetall drücken auf DAX
18:00A Look Into Merck & Co Inc's Price Over Earnings
17:57Börse Frankfurt: DAX schließt im Minus
mehr