Aktien Wien Schluss: ATX setzt Rekordjagd fort

01.12.25 18:23 Uhr
WIEN (dpa-AFX) - In einem verhaltenen europäischen Umfeld hat sich die Wiener Börse am Montag weiter in Rekordlaune präsentiert. Der ATX schloss 0,71 Prozent höher bei 5.045,37 Punkten und baute damit sein in der Vorwoche erreichtes Allzeithoch weiter aus. Der ATX Prime rückte um 0,69 Prozent auf 2.509,99 Zähler vor und näherte sich damit bis auf wenige Punkte seinem Rekordstand von Juni 2007.

Dass viele andere europäische Börsen nach falkenhaften Signalen der japanischen Notenbank sowie enttäuschend ausgefallenen Stimmungsdaten aus der Eurozonen-Industrie zum Monatsauftakt eher auf Konsolidierungskurs gingen, belastete den heimischen Markt kaum. Stützend wirkten weiterhin die laufenden Gespräche über einen möglichen Frieden in der Ukraine sowie die zuletzt gefestigten Zinssenkungserwartungen in den USA.

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es zum Wochenstart nicht. Weiterhin gesucht waren einige Werte, die bereits in den vergangenen Tagen von den Hoffnungen auf einen herannahenden Frieden in der Ukraine profitiert hatten. Bester Wert im ATX waren etwa die Papiere der Porr mit einem Zuwachs von vier Prozent, gefolgt von jenen der RBI mit einem Plus von 2,3 Prozent.

Mit klaren Gewinnen schlossen zudem die Ölwerte. Papiere des ATX-Schwergewichts OMV verfestigten sich um 1,8 Prozent, während SBO 2,2 Prozent an Höhe gewannen.

Etwas schwächer entwickelten sich hingegen Immobilienwerte, vor dem Hintergrund steigender Renditen an den Anleihemärkten. CA Immo und CPI Europe gaben um bis zu einem Prozent nach. Auf der Verliererseite kamen zudem AT&S nach der starken Vorwoche um 2,2 Prozent zurück./spa/ste/APA/nas

