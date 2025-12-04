DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 -1,6%Nas23.463 ±0,0%Bitcoin79.083 -1,5%Euro1,1657 -0,1%Öl63,50 +1,2%Gold4.210 +0,2%
DAX schließt fester
DAX aktuell

Neuer Erholungsversuch erfolgreich: DAX zeigte sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen

04.12.25 18:31 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX mit Gewinnen

Der DAX versuchte sich am Donnerstag erfolgreich an einer Erholung und nahm dabei die runde Marke von 23.800 Punkten ins Visier.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.882,0 PKT 188,3 PKT 0,79%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag zog der DAX zu Beginn des XETRA-Haupthandels moderat an. Auch im weiteren Sitzungsverlauf hielt sich das Börsenbarometer nahe diesem Niveau im Plus. Der deutsche Leitindex beendete den Handel letztlich 0,79 Prozent fester bei 23.882,03 Punkten.

Anleger setzen auf Fed-Leitzinsanpassung

"Rückenwind für die Wall Street kommt weiter von der Zinsseite", schrieb Stratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Schlechte Nachrichten von der Konjunktur seien derzeit gute Nachrichten für die Börsen, "da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in der kommenden Woche noch etwas höher steigt". In der kommenden Woche entscheidet die Notenbank Fed über das Niveau der Leitzinsen.

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Indexanpassungen in zweiter und dritter Reihe - Keine Änderungen im DAX

In der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe stehen noch im Dezember zahlreiche Wechsel an. In den MDAX werden die Börsenneulinge Aumovio und TKMS aufgenommen, während Gerresheimer und HelloFresh in den Nebenwerteindex SDAX absteigen. Außerdem sind ab dem 22. Dezember der Prothesenhersteller Ottobock, das Spielwarenunternehmen tonies, der Biokraftstoff-Hersteller VERBIO und PSI Software im SDAX enthalten. Verlassen müssen den SDAX dann LPKF, STRATEC, thyssenkrupp nucera, Formycon, ProCredit und Amadeus Fire.

Dies teilte der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Stoxx am späten Mittwochabend mit. Im DAX bleibt alles unverändert.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

