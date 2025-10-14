Salzgitter Aktie News: Salzgitter verbilligt sich am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 30,70 EUR.

Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 2,8 Prozent auf 30,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Salzgitter-Aktie bis auf 30,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.005 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 34,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 11,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salzgitter-Aktie 136,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,222 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Salzgitter-Aktie bei 25,92 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2025 -1,562 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

