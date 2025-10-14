Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend

Gold, Öl & Co. aktuell

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Für den Goldpreis ging es am Abend bergauf. Der Kurs legte um 20:40 Uhr um 0,91 Prozent auf 4.148,20 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.110,70 US-Dollar gestanden hatte.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -0,86 Prozent auf 51,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 52,35 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,06 Prozent auf 1.653,00 US-Dollar, nach 1.652,00 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 2,98 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 20:40 Uhr auf 1.522,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.478,00 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) bergab. Um 20:30 Uhr steht ein Minus von -1,51 Prozent auf 62,43 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (Brent) noch bei 63,32 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -1,34 Prozent niedriger bei 58,76 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 59,49 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,17 Prozent auf 0,63 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Baumwolle noch bei 0,64 US-Dollar.

Derweil notiert der Haferpreis bei 2,96 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,98 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,25 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Kaffeepreis um 4,25 Prozent auf 4,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 3,85 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,76 Prozent auf 2,42 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,41 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Maispreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,67 Prozent auf 4,13 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,11 US-Dollar.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 1,37 Prozent auf 3,81 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,76 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Orangensaftpreis im Sinkflug. Um 20:00 Uhr gibt der Orangensaftpreis um -0,15 Prozent auf 2,03 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,04 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,20 Prozent auf 10,06 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 10,08 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,16 US-Dollar) geht es um 1,93 Prozent auf 0,16 US-Dollar nach oben.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagabend nach. Um -2,16 Prozent auf 3,03 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,12 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,03 Prozent auf 0,97 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,97 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis nordwärts. Um 20:10 Uhr steht ein Plus von 0,30 Prozent auf 16,92 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Milchpreis-Kurs noch bei 16,89 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 58,12 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (59,44 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Reispreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Reispreis -0,19 Prozent niedriger bei 10,73 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 10,72 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Holzpreis um 0,97 Prozent auf 622,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 615,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net