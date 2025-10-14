DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.291 +0,1%Top 10 Crypto15,46 -3,1%Nas22.637 -0,3%Bitcoin97.795 -1,8%Euro1,1606 +0,3%Öl62,40 -1,6%Gold4.150 +1,0%
Gold, Öl & Co. aktuell

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend

14.10.25 20:43 Uhr
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend | finanzen.net

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.752,10 USD -33,88 USD -1,22%
News
Baumwolle
0,63 USD -0,00 USD -0,17%
News
Bleipreis
1.956,10 USD -21,75 USD -1,10%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR -0,01 EUR -0,38%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,70 EUR -1,00 EUR -1,08%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,04 USD -0,06 USD -1,93%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.149,60 USD 38,90 USD 0,95%
News
Haferpreis
2,96 USD -0,01 USD -0,25%
News
Heizölpreis
58,12 USD -1,32 USD -2,22%
News
Holzpreis
621,00 USD 5,00 USD 0,81%
News
Kaffeepreis
4,00 USD 0,16 USD 4,25%
News
Kakaopreis
4.199,00 GBP 54,00 GBP 1,30%
News
Kohlepreis
89,00 USD -0,30 USD -0,34%
News
Kupferpreis
10.617,45 USD -116,35 USD -1,08%
News
Lebendrindpreis
2,42 USD 0,02 USD 0,76%
News
Mageres Schwein Preis
0,97 USD 0,00 USD 0,03%
News
Maispreis
4,13 USD 0,03 USD 0,67%
News
Mastrindpreis
3,81 USD 0,05 USD 1,37%
News
Milchpreis
16,94 USD 0,07 USD 0,41%
News
Naphthapreis (European)
529,23 USD 1,26 USD 0,24%
News
Nickelpreis
15.035,00 USD -134,00 USD -0,88%
News
Ölpreis (Brent)
62,40 USD -0,99 USD -1,56%
News
Ölpreis (WTI)
58,73 USD -0,83 USD -1,39%
News
Orangensaftpreis
2,03 USD -0,00 USD -0,15%
News
Palladiumpreis
1.515,50 USD 37,50 USD 2,54%
News
Palmölpreis
4.350,00 MYR -70,00 MYR -1,58%
News
Platinpreis
1.650,50 USD -1,50 USD -0,09%
News
Rapspreis
465,50 EUR -4,50 EUR -0,96%
News
Reispreis
10,73 USD -0,02 USD -0,19%
News
Silberpreis
51,83 USD -0,52 USD -0,99%
News
Sojabohnenmehlpreis
269,00 USD -1,30 USD -0,48%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD -0,01 USD -1,39%
News
Sojabohnenpreis
10,06 USD -0,02 USD -0,20%
News
Super Benzin
1,66 EUR -0,01 EUR -0,48%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,50 EUR 1,75 EUR 0,93%
News
Zinkpreis
3.118,65 USD 5,80 USD 0,19%
News
Zinnpreis
35.901,00 USD -597,50 USD -1,64%
News
Zuckerpreis
0,16 USD 0,00 USD 1,93%
News

Für den Goldpreis ging es am Abend bergauf. Der Kurs legte um 20:40 Uhr um 0,91 Prozent auf 4.148,20 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.110,70 US-Dollar gestanden hatte.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -0,86 Prozent auf 51,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 52,35 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,06 Prozent auf 1.653,00 US-Dollar, nach 1.652,00 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 2,98 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 20:40 Uhr auf 1.522,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.478,00 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) bergab. Um 20:30 Uhr steht ein Minus von -1,51 Prozent auf 62,43 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (Brent) noch bei 63,32 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -1,34 Prozent niedriger bei 58,76 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 59,49 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,17 Prozent auf 0,63 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Baumwolle noch bei 0,64 US-Dollar.

Derweil notiert der Haferpreis bei 2,96 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,98 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,25 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Kaffeepreis um 4,25 Prozent auf 4,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 3,85 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,76 Prozent auf 2,42 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,41 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Maispreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,67 Prozent auf 4,13 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,11 US-Dollar.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 1,37 Prozent auf 3,81 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,76 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Orangensaftpreis im Sinkflug. Um 20:00 Uhr gibt der Orangensaftpreis um -0,15 Prozent auf 2,03 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,04 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,20 Prozent auf 10,06 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 10,08 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,16 US-Dollar) geht es um 1,93 Prozent auf 0,16 US-Dollar nach oben.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagabend nach. Um -2,16 Prozent auf 3,03 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,12 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,03 Prozent auf 0,97 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,97 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis nordwärts. Um 20:10 Uhr steht ein Plus von 0,30 Prozent auf 16,92 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Milchpreis-Kurs noch bei 16,89 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 58,12 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (59,44 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Reispreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Reispreis -0,19 Prozent niedriger bei 10,73 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 10,72 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Holzpreis um 0,97 Prozent auf 622,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 615,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

