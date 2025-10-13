DAX24.432 +0,8%Est505.587 +1,0%MSCI World4.242 +0,1%Top 10 Crypto15,91 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.557 +0,3%Euro1,1607 -0,1%Öl63,71 +2,6%Gold4.073 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Alibaba A117ME AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Ottobock BCK222 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BYD A0M4W9 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Samsung
Top News
Ottobock-Aktie trotzt Trump-Chaos: Nach Börsengang weiter über dem Ausgabepreis Ottobock-Aktie trotzt Trump-Chaos: Nach Börsengang weiter über dem Ausgabepreis
Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für BASF-Aktie Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für BASF-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Aktie im Blick

Salzgitter Aktie News: Salzgitter schiebt sich am Vormittag vor

13.10.25 09:23 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von Salzgitter zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Salzgitter-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 32,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
31,96 EUR 0,30 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 32,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bei 32,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.198 Salzgitter-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 8,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,96 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,222 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,92 EUR.

Am 11.08.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salzgitter ein Ergebnis je Aktie von -0,64 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Salzgitter.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,562 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Aurubis will Kapitalrendite nachhaltig steigern - Aktie verliert

Aktien von thyssenkrupp & Co. legen zu: Maßnahmen der EU treiben Kurse

EU-Kommission will Stahl-Zölle auf 50 Prozent verdoppeln

Ausgewählte Hebelprodukte auf Salzgitter

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salzgitter

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen