Salzgitter Aktie News: Salzgitter schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von Salzgitter zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Salzgitter-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 32,20 EUR.

Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 32,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bei 32,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.198 Salzgitter-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 8,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,96 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,222 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,92 EUR.

Am 11.08.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salzgitter ein Ergebnis je Aktie von -0,64 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Salzgitter.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,562 EUR je Salzgitter-Aktie.

