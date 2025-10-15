Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 30,84 EUR zu.
Das Papier von Salzgitter konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 30,84 EUR. Bei 31,30 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 65.099 Salzgitter-Aktien.
Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 12,78 Prozent Luft nach oben. Am 23.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.
Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,222 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,92 EUR an.
Am 11.08.2025 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter ein EPS von -0,64 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.
Laut Analysten dürfte Salzgitter im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,562 EUR einfahren.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:16
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|14.08.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|04.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|12.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|05.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:16
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
