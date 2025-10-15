DAX24.320 +0,3%Est505.631 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.947 -0,7%Euro1,1639 +0,2%Öl62,35 +0,1%Gold4.215 +1,8%
Top News
Netflix-Aktie wenig bewegt: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins Netflix-Aktie wenig bewegt: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins
D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Notierung im Fokus

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag gesucht

15.10.25 09:22 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag gesucht

Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Salzgitter-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 30,96 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
30,76 EUR -0,48 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 30,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 31,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.223 Salzgitter-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,78 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 12,34 Prozent zulegen. Bei 12,96 EUR fiel das Papier am 23.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 58,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,222 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salzgitter-Aktie bei 25,92 EUR.

Am 11.08.2025 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2,34 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Salzgitter die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2025 -1,562 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Aurubis will Kapitalrendite nachhaltig steigern - Aktie verliert

Aktien von thyssenkrupp & Co. legen zu: Maßnahmen der EU treiben Kurse

EU-Kommission will Stahl-Zölle auf 50 Prozent verdoppeln

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
09:21Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
