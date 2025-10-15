Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag mit Kursabschlägen

Salzgitter im Fokus

Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 29,78 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 29,78 EUR. Der Kurs der Salzgitter-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,58 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,30 EUR. Bisher wurden heute 137.250 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 16,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 56,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,222 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,92 EUR an.

Salzgitter gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,64 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,97 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Salzgitter die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,562 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Aurubis will Kapitalrendite nachhaltig steigern - Aktie verliert

Aktien von thyssenkrupp & Co. legen zu: Maßnahmen der EU treiben Kurse

EU-Kommission will Stahl-Zölle auf 50 Prozent verdoppeln