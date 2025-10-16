Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusHoffnung auf US-Zinssenkung: Dow letztlich knapp im Minus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
US-Wirtschaftstätigkeit laut Beige Book nahezu unverändert. Drägerwerk bleibt optimistisch für 2025. Anglo American bietet EU-Kartellwächtern Zugeständnisse an. ASML verzeichnet dank Boom bei KI-Ausgaben starke Auftragseingänge. LVMH wächst leicht - Prognosen übertroffen. Bank of America mit Gewinnsprung. European Lithium-Aktie setzt Rally fort. Novo Nordisk erwirbt Zaltenibart-Rechte von Omeros.
