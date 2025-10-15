Anleger in Wien halten sich zurück: So performt der ATX am Nachmittag

Index-Performance im Blick

Der ATX gönnt sich am Mittwoch eine Verschnaufpause.

Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 15:39 Uhr 0,01 Prozent auf 4.696,97 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 139,659 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 4.697,06 Punkte an der Kurstafel, nach 4.697,35 Punkten am Vortag.

Bei 4.695,73 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 4.725,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,645 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2025, wies der ATX einen Stand von 4.645,88 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2025, stand der ATX noch bei 4.459,23 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 15.10.2024, bei 3.589,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 28,45 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 4.857,40 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.481,22 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit EVN (+ 3,13 Prozent auf 24,75 EUR), Verbund (+ 1,34 Prozent auf 64,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,30 Prozent auf 29,58 EUR), BAWAG (+ 1,26 Prozent auf 112,80 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,25 Prozent auf 28,25 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen STRABAG SE (-10,36 Prozent auf 74,40 EUR), PORR (-3,26 Prozent auf 29,65 EUR), voestalpine (-0,99 Prozent auf 31,96 EUR), UNIQA Insurance (-0,91 Prozent auf 13,06 EUR) und DO (-0,67 Prozent auf 221,50 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der STRABAG SE-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 305.326 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 33,224 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

2025 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 10,05 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net