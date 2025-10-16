thyssenkrupp-Aktie gibt nach: TKMS nach Abspaltung am 20. Oktober 1 Tag im MDAX
Die Aktien der thyssenkrupp-Marinesparte TKMS werden nach der Abspaltung von der Muttergesellschaft am 20. Oktober für einen Tag in den MDAX aufgenommen.
Werte in diesem Artikel
Das teilte die Indexbetreiberin Stoxx, eine Tochter der Deutschen Börse, am Mittwochabend mit. Damit werde sichergestellt, dass Investoren den Index nachvollziehen könnten. An diesem einen Tag werde der MDAX auf Basis von 51 Unternehmen berechnet. Mit dem Ende des XETRA-Handels werde die TKMS-Aktie dann wieder aus dem Index entnommen.
Via XETRA fallen thyssen-Aktien am Donnerstag zwischenzeitlich um 1,32 Prozent auf 12,33 Euro.
DOW JONES
