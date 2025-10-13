DAX24.358 +0,5%Est505.558 +0,5%MSCI World4.283 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.639 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1569 -0,4%Öl63,70 +2,6%Gold4.099 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100 Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Kurs der Salzgitter

Salzgitter Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Salzgitter

13.10.25 16:08 Uhr
Salzgitter Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Salzgitter

Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 31,58 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
31,64 EUR -0,02 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 31,58 EUR ab. In der Spitze büßte die Salzgitter-Aktie bis auf 31,50 EUR ein. Bei 31,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 130.990 Stück.

Bei 34,78 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 10,13 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 58,96 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,222 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Salzgitter-Aktie bei 25,92 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -0,64 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,97 Prozent zurück. Hier wurden 2,34 Mrd. EUR gegenüber 2,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Verlust von -1,562 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Aurubis will Kapitalrendite nachhaltig steigern - Aktie verliert

Aktien von thyssenkrupp & Co. legen zu: Maßnahmen der EU treiben Kurse

EU-Kommission will Stahl-Zölle auf 50 Prozent verdoppeln

Ausgewählte Hebelprodukte auf Salzgitter

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salzgitter

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen