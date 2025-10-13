Salzgitter Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Salzgitter
Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 31,58 EUR abwärts.
Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 31,58 EUR ab. In der Spitze büßte die Salzgitter-Aktie bis auf 31,50 EUR ein. Bei 31,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 130.990 Stück.
Bei 34,78 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 10,13 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 58,96 Prozent wieder erreichen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,222 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Salzgitter-Aktie bei 25,92 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -0,64 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,97 Prozent zurück. Hier wurden 2,34 Mrd. EUR gegenüber 2,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Verlust von -1,562 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|14.08.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|04.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|12.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|05.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
