DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.239 ±0,0%Top 10 Crypto15,99 +4,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.787 -0,5%Euro1,1616 ±0,0%Öl63,60 +2,4%Gold4.064 +1,1%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Ottobock BCK222 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX vor Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- Samsung
Nach Zollschock vom Freitag: DAX dürfte Erholungsversuch starten
10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX vor Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- Samsung

aktualisiert 13.10.25 08:03 Uhr

Qantas: Daten von Millionen Qantas-Kunden nach Cyberangriff öffentlich. Chance für DroneShield-Aktie & Co.? Airline-Verband warnt seit zehn Jahren vor Drohnengefahr. Deal mit US-Regierung: AstraZeneca bekommt Zollnachlass für Preissenkungen in USA. Chinesischer Automarkt wächst im September.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex dürfte sich mit Blick auf die Entspannungsignale im US-chinesischen Zollstreit zum Wochenstart wieder etwas erholen.

Der DAX steigt rund eine Stunde vor dem Erklingen der Startglocke um 0,58 Prozent auf 24.379,50 Punkte.
Der TecDAX wird daneben ebenfalls etwas fester erwartet.

Nach dem überraschenden Zollschock kurz vor dem Wochenende dürfte der DAX am Montag einen Erholungsversuch unternehmen. Noch am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex mit 24.771 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht und sich auch am Freitag zunächst stabil auf diesem Niveau gezeigt. Doch kurz vor Handelsschluss sorgte US-Präsident Donald Trump für eine jähe Wende: Er stellte ein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea infrage - unter Hinweis auf den anhaltenden Handelskonflikt zwischen den beiden Staaten.

Damit rückte ein Thema in den Fokus zurück, das viele Anleger angesichts des jüngsten KI-Hypes bereits fast verdrängt hatten. Der Zollstreit und die politischen Spannungen zwischen den USA und China trafen die Finanzmärkte mit voller Wucht - der DAX verlor innerhalb weniger Minuten mehrere hundert Punkte.

Inzwischen hat sich die Lage jedoch etwas beruhigt. Trump schlug am Wochenende wieder versöhnlichere Töne an. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er: "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut! Der hochgeschätzte Präsident Xi hatte nur einen schlechten Moment. Er will keine Depression für sein Land, und ich auch nicht. Die USA wollen China helfen, nicht schaden!!!"

Wie Trump zu dieser plötzlichen Einschätzung gelangte, blieb offen. Anleger sollten sich dennoch nicht in Sicherheit wiegen, warnt Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die jüngsten Entwicklungen seien "lediglich Theater vor Verhandlungen" der beiden Staaten - der Tanz gehe weiter, so Innes.

Neues Allzeithoch: Darum nimmt der Goldpreis die Rekordjagd wieder auf
GoldpreisTeslaHandelsstreitTeslaMeta PlatformsPlug PowerDiginex

