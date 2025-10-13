Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX vor Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- Samsung

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte sich mit Blick auf die Entspannungsignale im US-chinesischen Zollstreit zum Wochenstart wieder etwas erholen. Der DAX steigt rund eine Stunde vor dem Erklingen der Startglocke um 0,58 Prozent auf 24.379,50 Punkte.

Der TecDAX wird daneben ebenfalls etwas fester erwartet. Nach dem überraschenden Zollschock kurz vor dem Wochenende dürfte der DAX am Montag einen Erholungsversuch unternehmen. Noch am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex mit 24.771 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht und sich auch am Freitag zunächst stabil auf diesem Niveau gezeigt. Doch kurz vor Handelsschluss sorgte US-Präsident Donald Trump für eine jähe Wende: Er stellte ein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea infrage - unter Hinweis auf den anhaltenden Handelskonflikt zwischen den beiden Staaten. Damit rückte ein Thema in den Fokus zurück, das viele Anleger angesichts des jüngsten KI-Hypes bereits fast verdrängt hatten. Der Zollstreit und die politischen Spannungen zwischen den USA und China trafen die Finanzmärkte mit voller Wucht - der DAX verlor innerhalb weniger Minuten mehrere hundert Punkte. Inzwischen hat sich die Lage jedoch etwas beruhigt. Trump schlug am Wochenende wieder versöhnlichere Töne an. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er: "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut! Der hochgeschätzte Präsident Xi hatte nur einen schlechten Moment. Er will keine Depression für sein Land, und ich auch nicht. Die USA wollen China helfen, nicht schaden!!!" Wie Trump zu dieser plötzlichen Einschätzung gelangte, blieb offen. Anleger sollten sich dennoch nicht in Sicherheit wiegen, warnt Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die jüngsten Entwicklungen seien "lediglich Theater vor Verhandlungen" der beiden Staaten - der Tanz gehe weiter, so Innes.





An Europas Börsen dürften sich Anleger am Montag leicht aus ihrer Deckung wagen. Der EURO STOXX 50 fährt vorbörslich kleinere Gewinne ein. Nach dem Zollschock zum Wochenschluss dürften sich die Aktienmärkte zum Wochenstart leicht erholt zeigen. Ein Marktteilnehmer spricht allerdings lediglich von einer "wackligen Stabilisierung".Zum einen seien die Gewinnmitnahmen in Europa nach den späten Aussagen am Freitag wohl etwas übertrieben ausgefallen. Zum anderen hätten die neuen Zolldrohungen von Donald Trump eine Neubewertung der Risiken ausgelöst - und an der Wall Street den schwächsten Handelstag seit April verursacht.Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, sieht dennoch Chancen: "Sollte sich alles als Verhandlungstaktik herausstellen und sollten sich die Präsidenten Ende Oktober in Seoul einigen, könnte der Kursrückgang als Kaufgelegenheit interpretiert werden".





An der Wall Street dominierten am Freitag die Bären. Der Dow Jones beendete den letzten Handelstag der Woche mit einem Abschlag von 1,90 Prozent bei 45.479,60 Punkten.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite gab kräftig ab - zum Handelsschluss belief sich das Minus auf 3,56 Prozent und das Börsenbarometer schloss bei 22.204,43 Punkten. Dabei hatten im frühen Handel selbst moderate Aufschläge gereicht, um die NASDAQ auf die nächsten Rekordstände zu hieven. Analysten hatten jedoch gewarnt, dass nur die Angst der Investoren, weitere Fortschritte des KI-Booms zu verpassen, die Rally der technologielastigen NASDAQ intakt halte. US-Präsident Donald Trump hat nicht nur sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea infrage gestellt, sondern als Reaktion auf Chinas jüngste Ausweitung der Exportbeschränkungen bei seltenen Erden mit einem "massiven Anstieg" von Zöllen auf chinesische Waren gedroht.