Gold & Co. im Marktbericht

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend

12.10.25 20:43 Uhr
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.018,30 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.018,30 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Silberpreis bei 50,30 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 50,30 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.596,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.596,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.419,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.419,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

