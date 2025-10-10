DAX in KW 41: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 41/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 03.10.2025 und dem 10.10.2025. Stand ist der 10.10.2025.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: BMW
BMW: -9,19 Prozent
Quelle: BMW Group
Platz 39: Brenntag SE
Brenntag SE: -8,11 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 38: Infineon
Infineon: -6,21 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 37: BASF
BASF: -4,68 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 36: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: -4,42 Prozent
Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com
Platz 35: Rheinmetall
Rheinmetall: -4,10 Prozent
Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 34: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -3,99 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 33: Daimler Truck
Daimler Truck: -3,97 Prozent
Quelle: Daimler Truck AG
Platz 32: Merck
Merck: -3,93 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 31: Continental
Continental: -3,49 Prozent
Quelle: Continental
Platz 30: Bayer
Bayer: -3,02 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 29: Porsche Automobil
Porsche Automobil: -2,92 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 28: Zalando
Zalando: -2,74 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 27: Commerzbank
Commerzbank: -2,34 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 26: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: -1,91 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 25: Scout24
Scout24: -1,82 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 24: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): -1,36 Prozent
Quelle: AIF
Platz 23: GEA
GEA: -1,35 Prozent
Quelle: GEA Group
Platz 22: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,90 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 21: Airbus SE
Airbus SE: -0,81 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 20: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -0,64 Prozent
Quelle: Slava2009 / Shutterstock.com
Platz 19: Beiersdorf
Beiersdorf: -0,09 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 18: EON SE
EON SE: -0,06 Prozent
Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Platz 17: Siemens Energy
Siemens Energy: -0,05 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 16: adidas
adidas: -0,05 Prozent
Quelle: paul prescott / Shutterstock.com
Platz 15: SAP SE
SAP SE: 0,17 Prozent
Quelle: SAP
Platz 14: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 0,22 Prozent
Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Platz 13: Siemens
Siemens: 0,46 Prozent
Quelle: Siemens
Platz 12: Henkel vz
Henkel vz: 0,95 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 11: Vonovia SE
Vonovia SE: 1,08 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 10: Fresenius SE
Fresenius SE: 1,15 Prozent
Quelle: Fresenius
Platz 9: Symrise
Symrise: 1,54 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 8: Allianz
Allianz: 1,63 Prozent
Quelle: JPstock / Shutterstock.com
Platz 7: Hannover Rück
Hannover Rück: 1,71 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 6: QIAGEN
QIAGEN: 1,84 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 5: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 1,96 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 4: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 2,04 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 3: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: 2,34 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 2: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 2,36 Prozent
Quelle: Sean Gallup/Getty Images
Platz 1: RWE
RWE: 2,95 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com