DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.275 -1,4%Top 10 Crypto16,42 -0,7%Nas22.517 -2,2%Bitcoin101.823 -3,3%Euro1,1606 +0,3%Öl62,79 -3,7%Gold3.989 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Nach Rekordhoch rückt USA-China-Handelskonflikt in Fokus: DAX verliert letztlich stark an Boden Nach Rekordhoch rückt USA-China-Handelskonflikt in Fokus: DAX verliert letztlich stark an Boden
Pony.AI-Aktie auf der Überholspur: Chinas Robotaxi-Hoffnung greift Waymo im globalen Rennen um autonomes Fahren an Pony.AI-Aktie auf der Überholspur: Chinas Robotaxi-Hoffnung greift Waymo im globalen Rennen um autonomes Fahren an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
DAX-Performance

DAX in KW 41: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

10.10.25 19:15 Uhr
DAX KW 41: Diese Aktien zählen zu den Tops und Flops der Woche | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.241,5 PKT -369,8 PKT -1,50%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 41 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 41/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 03.10.2025 und dem 10.10.2025. Stand ist der 10.10.2025.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: BMW

BMW: -9,19 Prozent

Quelle: BMW Group

Platz 39: Brenntag SE

Brenntag SE: -8,11 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 38: Infineon

Infineon: -6,21 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 37: BASF

BASF: -4,68 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Wer­bung

Platz 36: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: -4,42 Prozent

Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 35: Rheinmetall

Rheinmetall: -4,10 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 34: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -3,99 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 33: Daimler Truck

Daimler Truck: -3,97 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

Platz 32: Merck

Merck: -3,93 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Wer­bung

Platz 31: Continental

Continental: -3,49 Prozent

Quelle: Continental

Platz 30: Bayer

Bayer: -3,02 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 29: Porsche Automobil

Porsche Automobil: -2,92 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 28: Zalando

Zalando: -2,74 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 27: Commerzbank

Commerzbank: -2,34 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 26: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: -1,91 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 25: Scout24

Scout24: -1,82 Prozent

Quelle: Scout24

Platz 24: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): -1,36 Prozent

Quelle: AIF

Platz 23: GEA

GEA: -1,35 Prozent

Quelle: GEA Group

Platz 22: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,90 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 21: Airbus SE

Airbus SE: -0,81 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 20: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -0,64 Prozent

Quelle: Slava2009 / Shutterstock.com

Platz 19: Beiersdorf

Beiersdorf: -0,09 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 18: EON SE

EON SE: -0,06 Prozent

Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Platz 17: Siemens Energy

Siemens Energy: -0,05 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 16: adidas

adidas: -0,05 Prozent

Quelle: paul prescott / Shutterstock.com

Platz 15: SAP SE

SAP SE: 0,17 Prozent

Quelle: SAP

Platz 14: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 0,22 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Platz 13: Siemens

Siemens: 0,46 Prozent

Quelle: Siemens

Platz 12: Henkel vz

Henkel vz: 0,95 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 11: Vonovia SE

Vonovia SE: 1,08 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 10: Fresenius SE

Fresenius SE: 1,15 Prozent

Quelle: Fresenius

Platz 9: Symrise

Symrise: 1,54 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 8: Allianz

Allianz: 1,63 Prozent

Quelle: JPstock / Shutterstock.com

Platz 7: Hannover Rück

Hannover Rück: 1,71 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 6: QIAGEN

QIAGEN: 1,84 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 5: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 1,96 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 4: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 2,04 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 3: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: 2,34 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 2: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 2,36 Prozent

Quelle: Sean Gallup/Getty Images

Platz 1: RWE

RWE: 2,95 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

19:33Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
19:23Nach Rekordhoch rückt USA-China-Handelskonflikt in Fokus: DAX verliert letztlich stark an Boden
19:15DAX in KW 41: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
19:13WOCHENAUSBLICK 2: Mit dem Dax-Höhenflug wächst die Sorge vor dem Fall
18:40Airbus und Air India eröffnen Ausbildungszentrum für Cockpitcrews
18:19ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Trump schickt Leitindex Dax auf Talfahrt
18:02Aktien Frankfurt Schluss: Trump schickt Leitindex Dax auf Talfahrt
17:57Zurückhaltung in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Minus
mehr