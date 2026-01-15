DAX24.989 -1,2%Est505.942 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -0,5%Nas23.515 -0,1%Bitcoin80.151 -0,6%Euro1,1623 +0,3%Öl63,68 -0,8%Gold4.671 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX deutlich tiefer -- Asiens Börsen überwiegend leichter -- Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie im Blick: Warum es nach dem Rekordhoch abwärts geht Siemens Energy-Aktie im Blick: Warum es nach dem Rekordhoch abwärts geht
Kalter Krieg im Eis? Grönland-Spannungen treiben die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS an Kalter Krieg im Eis? Grönland-Spannungen treiben die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Chevron - Lehrbuchmäßiger Ausbruch

19.01.26 09:10 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chevron Corp.
141,74 EUR -1,78 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HSBC Daily Trading

Lehrbuchmäßiger Ausbruch

In unseren Analysen messen wir neuralgischen Chartmarken stets eine besonders hohe Bedeutung zu. Ein idealtypisches Beispiel, wie Anlegerinnen und Anleger solche Schlüsselzone nutzen können, liefert derzeit die Chevron-Aktie. Zu Jahresbeginn gelang dem Titel der Sprung über den Kreuzwiderstand aus dem Abwärtstrend seit April und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 157,25/156,91 USD). Begleitet wird der beschriebene Ausbruch von einem neuen MACD-Kaufsignal sowie einer Relativen Stärke (Levy), die wieder über dem Schwellenwert von 1 notiert. Ersterer hat gerade auch im längerfristigen Monatsbereich ein neues Einstiegssignal generiert. Per Saldo weckt die aktuelle Steilvorlage Hoffnungen auf ein Ende der übergeordneten Seitwärtsphase der letzten vier Jahre (siehe Chart). Die Hochs bei 167/170 USD markieren jetzt ein erstes Anlaufziel, ehe perspektivisch sogar die historischen Hochstände von 2023/2022 bei 187,81/189,68 USD wieder auf die Agenda rücken. In dem Moment, in dem wir explizit über die eingangs erwähnte Schlüsselzone argumentieren, ist klar, dass es das Rebreak des alten Kreuzwiderstands unbedingt zu verhindern gilt. Entsprechend ist diese Zone als Stop-Loss auf der Unterseite prädestiniert.

Chevron (Weekly)

Chart Chevron
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Chevron

Chart Chevron
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

In eigener Sache

Übrigens: Chevron und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Chevron Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Chevron Corp.

DatumRatingAnalyst
06.01.2026Chevron OutperformRBC Capital Markets
01.11.2024Chevron OutperformRBC Capital Markets
01.11.2024Chevron OutperformRBC Capital Markets
23.10.2023Chevron OutperformRBC Capital Markets
04.10.2023Chevron NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.01.2026Chevron OutperformRBC Capital Markets
01.11.2024Chevron OutperformRBC Capital Markets
01.11.2024Chevron OutperformRBC Capital Markets
23.10.2023Chevron OutperformRBC Capital Markets
15.11.2021Chevron BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.10.2023Chevron NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.05.2020Chevron NeutralUBS AG
12.02.2020Chevron HoldHSBC
29.08.2019Chevron HaltenIndependent Research GmbH
02.07.2018Chevron Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.07.2017Chevron UnderperformRBC Capital Markets
23.09.2015Chevron UnderperformMacquarie Research
09.09.2014Chevron UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
24.04.2007Chevron sellDeutsche Securities
05.02.2007Chevron sellDeutsche Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Chevron Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen