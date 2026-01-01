DAX25.006 -1,2%Est505.947 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 -0,5%Nas23.515 -0,1%Bitcoin80.151 -0,6%Euro1,1623 +0,3%Öl63,68 -0,8%Gold4.671 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX deutlich tiefer -- Asiens Börsen überwiegend leichter -- Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie im Blick: Warum es nach dem Rekordhoch abwärts geht Siemens Energy-Aktie im Blick: Warum es nach dem Rekordhoch abwärts geht
Kalter Krieg im Eis? Grönland-Spannungen treiben die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS an Kalter Krieg im Eis? Grönland-Spannungen treiben die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Überwiegend im Minus - Shanghai im Plus nach Wirtschaftsdaten

19.01.26 09:14 Uhr

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Mehrheitlich mit Verlusten sind die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost in die neue Börsenwoche gestartet. Händler verwiesen auf negative Vorgaben der US-Börsen, die am Freitag ihre früheren Gewinne abgegeben und etwas tiefer geschlossen hatten. Nach oben ging es zu Wochenbeginn hingegen für die chinesischen Festland-Börsen nach der Bekanntgabe neuer Konjunkturdaten.

Wer­bung

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Verlust von 0,7 Prozent bei 53.583 Punkten. Für den Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um ein Prozent auf 26.566 Zähler nach unten. Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) verlor 0,3 Prozent auf 8.874 Punkte.

Dagegen stieg der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandsbörsen um 0,1 Prozent auf 4.735 Punkte. Chinas Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 wie von Experten und der Regierung erwartet um 4,5 Prozent gewachsen. Damit verzeichnete die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt das schwächste Quartalswachstum seit dem Ende des Corona-Lockdowns vor drei Jahren. Für das Gesamtjahr meldeten die Statistiker ein Wachstum von 5,0 Prozent. Damit wurde das von der Regierung ausgegebene Ziel von "rund fünf Prozent" erreicht./edh/tih