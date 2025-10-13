DAX24.311 +0,3%Est505.560 +0,5%MSCI World4.237 ±-0,0%Top 10 Crypto15,84 +3,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.876 -0,4%Euro1,1568 -0,4%Öl63,23 +1,8%Gold4.080 +1,5%
Ausblick: Ericsson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

13.10.25 14:18 Uhr
Ausblick: Ericsson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor | finanzen.net

Bei Ericsson stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Analysten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
7,14 EUR -0,02 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ericsson (Telefon LMEricsson) wird am 14.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 SEK gegenüber 1,14 SEK im Vorjahresquartal.

16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 61,79 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 56,40 Milliarden SEK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,59 SEK, gegenüber 0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 235,10 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 247,88 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

