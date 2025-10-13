Ausblick: Ericsson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bei Ericsson stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Analysten in Aussicht stellen.
Werte in diesem Artikel
Ericsson (Telefon LMEricsson) wird am 14.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 SEK gegenüber 1,14 SEK im Vorjahresquartal.
16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 61,79 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 56,40 Milliarden SEK aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,59 SEK, gegenüber 0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 235,10 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 247,88 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) News
Bildquellen: JOSEP LAGO/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
Analysen zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.2025
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.2025
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.2025
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.2025
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.2025
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.04.2024
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.2024
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.2023
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.10.2023
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2023
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.2025
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.2025
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.2025
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.2025
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.2025
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.04.2025
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.2025
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Sell
|UBS AG
|08.04.2025
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Underperform
|Bernstein Research
|03.02.2025
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.01.2025
|Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen